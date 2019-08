I tiri a giro sono figli della cultura del posto fisso che ancora resiste nel Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Non c’è da girarci troppo intorno. Aldi Mr Ancelotti manca la paura. Il terroreprecarietà che spinge i singoli all’impresa e la cui assenza, sperimentata nella seconda metàscorsa stagione, conduce ad un progressivo ed inarrestabile letargo. Questa è la preoccupazione del nostro allenatore. Lorenzo Insigne calcia a tratti quel pallone col senso di routine flemmatica cui è aduso l’impiegato comunale che fa le carte d’identità negli uffici agostani. Già sai che ci proverà, che ti prenderà il pallone, preparerà il piede come si prepara il timbro e che poi ti dirà di ripassare tra due settimane perché la connessione dati è interrotta e si aspetta il tecnico imbottigliato nel traffico del tratto Battipaglia-Pontecagnano. Milik di tanto in tanto vive i propri errori con la rassegnazione impiegatizia del geometra Vannini che si prepara alla corsa ciclistica del Visconte ...

