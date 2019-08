I numeri da tenere a mente per capire come finirà al Senato sulla sfiducia a Conte

Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) Icarta, parlano chiaro. La Lega, al cui fianco si sono schierati anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha poche chance di otche l'Aula delmercoledì prossimo, 14 agosto, si riunisca per discutere e votaremozione dial presidente del Consiglio Giuseppe. È stata questa, infatti, la proposta avanzata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, dal capogruppo azzurro Anna Maria Bernini e dal capogruppo di FdI, Luca Ciriani. Proposta che nella conferenza dei capigruppo ha avuto la peggio, in quanto finita in minoranza, mentre ha prevalso la proposta di M5s, Pd, Misto e Autonomie di convocare l'Assemblea di palazzo Madama martedì 20 agosto, con all'ordine del giorno le comunicazioni del presidente del Consiglio. A seguire, recita sempre il regolamento del, si potrebbe svolgere il voto sulle risoluzioni che ogni gruppo deciderà ...

