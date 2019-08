I medici gli dicono che ha sei mesi di vita | lui prende una decisione incredibile ma poi

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Un uomo di 62 anni, John Brandrick, un ex impiegato comunale di Newquay, in Cornovaglia aveva da un po’ di tempo dei fortissimi dolori ad un fianco e, dopo che si è sottoposto a delle visite, gli hanno detto che aveva un tumore al pancreas in forma molto grave e avanzata e che gli rimanevano seidi. L’uomo, che era divorziato e aveva due figli grandi, ha raccontato al tabloid “People” la sua storia. E così ha raccontato: « Sentirti dire che stai per morire è una cosa terribile sicuramente la peggiore che ti può capitare. Noi tutti speriamo di morire il più tardi possibile, ma per me quella fine si avvicinava rapidamente, così ho deciso di godermi gli ultimiinsieme a Sally» . L’uomo si è licenziato e ha iniziato a girare la Cornovaglia insieme alla sua compagna e così ha detto: «Pagavamo anche 80 sterline al colpo una cosa che, normalmente, io e ...

Tg3web : Undicesimo giorno in mare per i 400 naufraghi soccorsi dalle navi di Open Arms e Medici Senza Frontiere. Due donne,… - UffiziGalleries : Il pittore #MatteoRosselli nacque l' #8agosto 1578. Il #Granduca Ferdinando II de’ Medici gli commissionò, insieme… - ItalianAirForce : Un bimbo di appena un mese, in imminente pericolo di vita, è da poco arrivato a Ciampino proveniente da Elmas trasp… -