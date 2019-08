Huawei è al lavoro con Meitu per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone

Huawei - 3 - 1 miliardi di euro e 3mila posti di lavoro in Italia. Il Ceo Thomas Miao : “Ci aspettiamo regole trasparenti sul 5G” : Huawei, la società cinese leader delle telecomunicazioni, ha annunciato investimenti per più di 3 miliardi di dollari in Italia nell’arco dei prossimi tre anni. Si prevede la creazione di 3mila posti di lavoro. L’annuncio del ceo in Italia della compagnia cinese, Thomas Miao, ceo di Huawei Italia, è arrivato lunedì mattina insieme alla richiesta di certezze di “regole trasparenti” sul 5G. Nello specifico, gli investimenti ...

Huawei investira 3 - 1 miliardi di dollari in Italia e creerà oltre 1.000 posti di lavoro : Federico Giuliani Nei prossimi anni il legame commerciale tra il colosso cinese e l'Italia si rafforzerà ulteriormente La creazione di oltre mille posti di lavoro diretti e più di duemila di indotto da qui ai prossimi tre anni. Sono questi gli effetti principali dell’investimento di 3,1 miliardi di dollari che Huawei dirotterà in Italia. L’azienda cinese pensa in grande e sceglie il nostro Paese come una delle sedi principali dei ...

Huawei promette 1000 posti di lavoro in Italia : "Investiremo 2 - 75 miliardi di euro in 3 anni" : Huawei investirà in Italia nei prossimi tre anni 3,1 miliardi di dollari (2,75 miliardi di euro) e creerà 1.000 posti di lavoro diretti più 2.000 di indotto. Lo ha detto il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, durante un incontro con la stampa in occasione della sponsorizzazione della mostra ‘Leonardo mai visto’ al Castello Sforzesco. Nel dettaglio, il colosso cinese, presente in Italia da 15 anni, investirà ...