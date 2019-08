GTA 6 | emergono nuovi dettagli sul nuovo capitolo della saga Rockstar

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Grand Theft Auto è sicuramente una delle saghe videoludiche più amate al mondo, per cui l'impazienza per il non ancora annunciato sestoè palpabile.Continuano dunque imperterrite le indiscrezioni su GTA 6, titolo atteso per le console di prossima generazione oltre che per PC. Stando ad una fonte non ufficiale il gioco ci permetterà di scoprire diverse città in svariate epoche storiche. Il protagonista, stando alle voci di corridoio, sarà uno spacciatore che si muoverà nel campodroga nelle città di Liberty City e Vice City negli anni 70'. Un ulteriore salto temporale avverrà con la messa in prigione del nostro protagonista, ed ecco che una volta usciti saranno gli anni 80'.Leggi altro...

