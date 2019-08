GRID | un nuovo trailer mostra le stupende ambientazioni in cui si gareggerà

GRID : Nuovo Gameplay per il circuito Havana : Codemasters ha pubblicato un Nuovo video di Gameplay dell’attesissimo racing game GRID, in arrivo l’11 ottobre su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam). GRID si mostra in un Nuovo Gameplay Questo Nuovo video di Gameplay di GRID mostra il nuovissimo street circuit di Havana, oltre a puntare i riflettori sulle auto ufficiali dell’IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2018. Mentre gareggiano, ...

