Grazie Nadia | il tuo coraggio mi ha dato la forza di combattere il tumore

(Di martedì 13 agosto 2019) Ricorderò per sempreToffa non solo perché è stata un personaggio dirompente dei nostri giorni, ma soprattutto perché mi ha aiutata ad affrontare uno dei momenti più difficili della mia vita. È stato il suoa darmi ladi rivelare che anche io avevo il mostro dentro e mi stavo curando, rispondendo così alle centinaia di domande taciute (che potevo leggere sui volti di chi mi stava intorno) sul perché andassi in onda sempre con la coda di cavallo, fossi così sciupata e così spesso assente. Dire a tutti che avevo unmi ha aiutata a sentire meno gli occhi addosso e a sentirmi più libera di vivere la mia malattia senza nascondere troppo i segni che provavo a mascherare, per pudore e riservatezza. E aveva ragione lei, perché da quel giorno sono stata inondata d’affetto e ...

