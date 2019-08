Grande Fratello Vip | Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre nel cast

Grande Fratello - tra Francesca De Andrè e Gennaro Lollio una fine oscena : "Aggressioni - parolacce - tradimenti" : La love story nata nella casa del Grande Fratello - in onda su Canale5 - tra Francesca De André e Gennaro Lollio, sembra essere arrivata al capolinea. Nonostante manchino dichiarazioni ufficiali, da quanto emerge dai loro profili Instagram, la storia risulta esser già archiviata, almeno per Gennaro

Grande Fratello - Michael Terlizzi e la voce sulla relazione gay con Gianmarco Onestini : "Aumentata l'intesa" : Numerose ancora le voci in merito alla presunta omosessualità dell'ex gieffino Michael Terlizzi. In Questi giorni il 33enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Novella 2000 per smentire quei rumors che lo vorrebbero fidanzato con Gianmarco Onestini, anche lui ex concorrente del Grande Fratel

Grande Fratello Vip 4 - Spunta il Nome di Karina Cascella! : Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 4 e tra i nomi accostati al reality Spunta quello di Karina Cascella. Come opinionista potrebbe dare il massimo. Il Grande Fratello Vip 4 partirà soltanto tra un mese in prima serata su Canale 5. Ma le manovre attorno al reality di Canale 5 sono già cominciate da un pezzo. Così come i casting per i concorrenti, ma anche quelli per gli opinionisti. E adesso Spunta anche il Nome di Karina Cascella, ...

Grande Fratello - Daniele fa una strana battuta a Valentina : “Mi vendicherò!” : Valentina e Daniele Gf, l’amicizia continua… e anche il loro punzecchiarsi a vicenda! L’amicizia di Daniele Dal Moro e Valentina Vignali è rimasta intatta. Dopo il Grande Fratello si sono visti poche volte, è vero, ma comunque si scrivono spesso e volentieri. E si punzecchiano su Instagram. Daniele ha fatto una battuta sulla sportiva che […] L'articolo Grande Fratello, Daniele fa una strana battuta a Valentina: “Mi ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti dal reality alla musica. Ecco il video della sua canzone : Dopo la vittoria del Grande Fratello nella quindicesima edizione aver fatto una corte serrata alla conduttrice Barbara D?Urso e aver preso parte come guest star nella versione brasiliana del...

Grande Fratello Vip - tra gli opinionisti i rumors vogliono un volto di Uomini e Donne : Della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che avrà esordio il prossimo novembre su Canale5, e che vedrà l'ex opinionista Alfonso Signorini nei panni di conduttore, si sa ancora poco. I rumors suggeriscono che il direttore di Chi abbia in serbo, per questa edizione, delle novità. Signorini avreb

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio in crisi : «Aggressioni - parolacce e tradimenti» : Sembra essere entrata in crisi la storia d’amore, nata all’interno della casa del Grande Fratello 2019 fra Francesca De André e Gennario Lillio. I due aveva ufficializzato la relazione dopo che Francesca aveva lasciato l’ex Giorgio Tambellini, ma ora da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema. Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ...

2 bufale su Alessio Bernabei - tra il ritorno nei Dear Jack e il Grande Fratello Vip : Dichiarazione distorte, come sempre, portano qualcuno ad ipotizzare il ritorno di Alessio Bernabei nei Dear Jack, quanto di più lontano possibile dalla realtà. Negli scorsi giorni, Bernabei ha risposto ad alcune domande su Instagram, una delle quali a proposito del ritorno nel gruppo. "Hai mai pensato di tornare nei Dear Jack?", gli è stato chiesto. Bernabei ha risposto in questo modo: "Sì, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono ...