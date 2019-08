Governo | sindacati | ‘da vertenze a infrastrutture | servono risposte immediate’

Precari della scuola - scontro nel Governo : nodo su selezione docenti. I sindacati : “Decreto a rischio approvazione. Scenderemo in piazza” : Il decreto legge Salva-Precari potrebbe mettere a rischio la maggioranza di governo e circa 55 mila Precari. Al tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera, martedì 6 agosto, è in arrivo uno scontro tra il Movimento 5 stelle e la Lega del ministro Marco Bussetti. Il nodo della questione è la selezione dei docenti per entrare nella scuola. Per il M5s è necessario uno sbarramento per i Precari, che renderebbe più selettivo il concorso, mentre ...