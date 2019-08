Governo | è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | M5s-Pd e LeU alla prova del

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Governo : Salvini - ‘ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri”. Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). “Ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia. prima si fissano le elezioni e prima il popolo decide e prima si fa la manovra economica e l’Italia riparte”, dice. L'articolo Governo: ...

Cosa sta succedendo nel Governo - il giorno dopo lo strappo sulla Tav : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del Governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del Governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Lega-M5s - il Governo non cade nel giorno del decreto Sicurezza : tutto merito di Fi eFdi : Che il governo debba superare sul decreto Sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171

Matteo Salvini impone una pericolosissima fiducia. Ecco il giorno della crisi di Governo (cercata?) : "Si sono fatti fregare...". Matteo Salvini si arrabbia con i suoi. Dopo il CdM fiume di ieri, fioccano le ricostruzioni e i retroscena. Il vicepremier parla dei grillini che si sarebbero fatti "scodellare un testo da gattopardi, che non cambia nulla, scritto dai magistrati del ministero". Si legge s

Fondi russi - autonomia e Tav : domani il giorno più difficile del Governo : La Lega accelera sulla Torino-Lione – “Si farà” – e anticipa la decisione di Palazzo Chigi. Zaia chiede un conclave sull’autonomia