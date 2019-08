Google Duo 60 aggiunge l’eliminazione della cronologia delle chiamate e prepara le

Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo : Alcune delle nuove funzionalità in fase di test in Google Duo riguardano i promemoria per le chiamate e la possibilità di chiamare i dispositivi Google Home, mentre Google Duo 56 prepara una funzione di cronologia delle chiamate sulla schermata dei contatti, il possibile lancio della modalità a bassa luminosità e l'invio di un "Ping". L'articolo Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo proviene da TuttoAndroid.