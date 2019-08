Giulia Ragazzini | la Miss Europa rivela | “Un famoso cantante mi ha proposto di fare sesso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) “Un, molto, tra i più famosi oggi, mi ha detto che mi avrebbe fattoil suo videoclip a patto che fossi andata con lui. Ma non era tutto. Mi ha anche detto che il suo gatto avrebbe dovuto guardarci. A me piacciono molto i gatti ma non così tanto come piacevano a lui. Lui ama condividere le sue nuove fiamme con il gatto. Cioè lui mi ha invitato a casa sua, mettendo come condizioni il fatto che il gatto dovesse guardare. Sono rimasta sconvolta, ora ogni volta che sento le sue canzoni in pubblico scoppio a ridere”. Arlo ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio2 è, la prima italiana a vincere il titolo di. La giovane ha parlato della sua esperienza al concorso di bellezza ma anche delle proposte indecenti che le arrivano sui social: “Su instagram arriva qualsiasi cosa. Dagli uomini che propongono di farmi indossare i ...

