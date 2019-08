Giro di vite di Trump sulla Green Card | 900mila rischiano permanenza Usa

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 13 agosto 2019)di. L'amministrazionevuole concedere la residenza permanente solo agli stranieri in grado di vivere senza gli aiuti statali. Per questo, il governo ha presentato una norma, che entrerà in vigore da ottobre, che permetterà ai funzionari federali di negare la cosiddetta '' agli immigrati che beneficiano, o potrebbero sul breve termine beneficiare del welfare statunitense, dai buoni pasto ai voucher le case. "Il principio che ci guida è un vecchio valore americano, ed è quello dell'autosufficienza" ha commentato Ken Cuccinelli, direttore pro tempore degli U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)."È un principio centrale - il Sogno americano stesso - ed è una delle cose che ci contraddistinguono, centrale nella storia degli Stati Uniti". Il piano è frutto della mente di Stephen Miller, il consigliere del presidente Donald...

TgLa7 : Trump annuncia un giro di vite contro i migranti regolari: niente green card a quanti ricevono contributi pubblici - PietroGrasso : Il decreto #sicurezzabis trasforma i tweet di Salvini in legge: porti chiusi e sanzioni per chi presta soccorso in… - GrossiEGrossi : @KaSt @PrimaldaZ Guarda per me la filosofia Australiana è la migliore! Infatti loro hanno scelto il pugno duro, pro… -