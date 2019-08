Giancarlo Giannini | Non ho la vocazione Faccio l' attore perché ho fantasia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Paolo Scotti La leggerezza della saggezza. Ovvero: come essere grandi senza prendersi troppo sul serio. «Vuol sapere la verità? Io non sono un. Sono un perito elettronico. Dovevo andare in Brasile, a lavorare ai satelliti artificiali. O all'IBM, ai primi computer. Ma un giorno racconta- un amico mi chiese:non provi coll'Accademia?. Lo feci così, solo per gioco. E quando scoprii che anche per recitare occorre la, come per l'elettronica nessuno sa cosa accade davvero nei circuiti, come nessuno sa davvero cos'è recitare: per entrambe le cose ci vuole- allora ci presi gusto. Ma sempre per giocare. Con leggerezza. Ma non ho mai avuto la, io». E con la stessa leggerezza è nato Parole note: il singolare recital di poesia e musica che è in tournée in Italia. «Proprio così: nessun tema da seguire, nessun messaggio da ...

