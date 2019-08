Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Angela Merkel continua ad escludere deviazioni dal percorso virtuoso del deficit zero. Ma l’economia tedesca appare sempre più in difficoltà, con la produzione industriale in frenata e l’export in calo per effetto della debole domanda internazionale e le difficoltà del mercato dell’auto. Ora alla debolezza dell’indice dei direttori acquisti si aggiunge un altro segnale di deterioramento nelle prospettive dell’economia del Paese: l’indice Zew che misura laadè crollato a -44,1 da -24,5 del mese di luglio. Si tratta del livello più basso dal. Le atteseanalisti erano per un peggioramento contenuto a -28. E tracolla anche l’indice che misura la situazione economica corrente: -13,5 punti, contro il -1,1 precedente e i -6,3 attesi. Achim Wambach, presidente di Zew, ha commentato: “L’indicatore del ...

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Germania, in agosto fiducia degli investitori ai minimi dal 2011. “Deterioramento significativo delle prospettive econ… - fattoquotidiano : Germania, in agosto fiducia degli investitori ai minimi dal 2011. “Deterioramento significativo delle prospettive e… - Cascavel47 : Germania, in agosto fiducia degli investitori ai minimi dal 2011. “Deterioramento significativo delle prospettive e… -