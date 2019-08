Furto | resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale | denunciato romeno

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Un cittadino, di 28 anni, è statodalla Polizia per, danneggiamento,Un cittadinoè statodalla Polizia di Stato per, danneggiamento,. En plein. È proprio il caso di dirlo. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Trieste, undi 28 anni è statoper reati multipli a seguito di und'appartamento nel quartiere sloveno di Barcola, nel capoluogo friulano. Tutto è cominciato verso l'ora di pranzo. Ilsi è intrufolato in un edificio composto da tre appartamenti per mettere a segno l'ennesimo colpo della stagione. Stava facendo incetta di preziosi e suppellettili varie quando i proprietari della casa sono rientrati all'improvviso e lo hanno colto in flagrante. Beccato con le mani nel sacco, il ventottenne è ...

