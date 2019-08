Friends festeggia i suoi 25 anni al cinema con un evento speciale | e in Italia?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) Il 23 settembre 1994 debuttavanegli Stati Uniti, una delle serie TV più amate di sempre. A venticinquedalla messa in onda del primo episodio, i fan potranno rivedere Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross sullo schermo il prossimo autunno, per una proiezionedi 12 episodi divisi in tre serate. Attenzione, però, l'è riservato (al momento) solo per gli Stati Uniti. Le tre date scelte sono ovviamente quella dedicata all'versario, il prossimo 23 settembre; una seconda serata di proiezioni sarà il 28 settembre; e l'si chiuderà con il terzo e ultimo appuntamento, il 2 ottobre. Si stima che oltre 1.000 teatri in tutti gli USA presenteranno quattro episodi a notte in versione rimasterizzata in 4K per una visione in Ultra HD. Ogni proiezione presenterà interviste esclusive agli attori del cast e contenuti mai visti prima.si è concluso ...

