Francia | barca si ribalta barca nella Manica | morti 3 bambini

Francia - barca a vela si ribalta nella Manica : morti tre minori intrappolati nella cabina : Un drammatico incidente, di cui sono ancora ignote le cause, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto nelle acque della Manica, a largo della cittadina di Agon-Coutainville, in Normandia. Una piccola barca a vela si è capovolta all’improvviso. In quel momento sei persone si trovavano a bordo del natante. Tre adulti sono stati sbalzati in acqua mentre tre minori sono rimasti intrappolati nella cabina fino a morire affogati. Secondo quanto ...