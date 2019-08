Francia | barca a vela si ribalta nella Manica | morti tre minori intrappolati nella cabina

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Un drammatico incidente, di cui sono ancora ignote le cause, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto nelle acque della, a largo della cittadina di Agon-Coutainville, in Normandia. Una piccolasi è capovolta all’improvviso. In quel momento sei persone si trovavano a bordo del natante. Tre adulti sono stati sbalzati in acqua mentre tresono rimastifino a morire affogati. Secondo quanto riportato da Le Figaro le vittime sono due ragazze di nove e tredici anni ed un bimbo di sette anni. Tutti e tre erano già in arresto cardiaco quando sono stati recuperati: vani i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori. Invece gli altri passeggeri, che sono stati portati a riva in stato di shock, hanno riportato solo lievi ferite. Un testimone ha immediatamente lanciato l'allarme La procura di Coutances ha aperto un’inchiesta per ...

