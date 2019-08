Forza Italia alla Lega sì alla coalizione | ma manteniamo il simbolo

Silvio Berlusconi - botta d'orgoglio : "No a listone unico di Salvini - Forza Italia ha la sua storia e simbolo" : Orgoglio Forza Italia, no a "listoni" di centrodestra. Silvio Berlusconi non incontrerà oggi Matteo Salvini (il ministro ha detto di essere "impegnato al Viminale sul tema immigrazione") e secondo un retroscena del Giornale avrebbe garantito ai vertici azzurri riuniti a Palazzo Grazioli l'ipotesi di

Forza Italia contraria alla lista unica con Salvini. Renzi : “Conte è stato un premier inesistente” : Una nota del coordinamento di Fi: non siamo disposti a rinunciare alla nostra storia e al simbolo. Franceschini apre a un governo di legislatura con i 5S

Crisi di governo - il patto tra Berlusconi e Salvini : listone - seggi sicuri e Toti fuori. Ma Forza Italia rischia d’implodere : Collegi spartiti in maniera scientifica, un listone per nascondere il logo di Forza Italia (e quindi non perdere voti) e soprattutto: il divieto di alleanza con Giovanni Toti. Sono alcuni degli elementi della nuova alleanza che sarà siglata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un patto che – da quello che emerge – dovrebbe essere addirittura siglato davanti a un notaio: il ché la dice lunga sul livello di fiducia tra i leader di ...

Mara Carfagna - Renzi in ginocchio da lei. Voci dentro Forza Italia : "25 senatori" - insospettabile slavina : slavina Forza Italia, ma non verso Salvini e Meloni. Stavolta, a provarci, sono Matteo Renzi e Maria Elena Boschi con un "giro disperato" di chiamate ai colleghi azzurri. I due dem, interessati a mettere in piedi un "governo di legislatura" con il M5s per scongiurare il voto anticipato, hanno bisogn

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un nuovo governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Matteo Salvini nella morsa di Pd e M5s. La voce da Forza Italia : "No al voto anticipato - cosa deve fare ora" : La sola opportunità di Matteo Salvini per non venire incastrato dalla morsa letale di Pd e M5s. "È evidente che l'inciucio, le manovre di palazzo, nascono dalla sola paura della stragrande maggioranza dei parlamentari di tutti i gruppi, di perdere lo scranno parlamentare". Di fronte a questo scenari

Crisi governo - Morani : “Renzi? Proposta giusta. No elezioni subito - sì a governo Pd-M5s-Forza Italia e magari anche Liberi e Uguali” : “La Proposta di Renzi è una Proposta di buon senso. Si tratta di mettere al centro l’interesse dell’Italia e di fare poche cose essenziali in modo da traghettare il Paese a un voto che non sia drammatico. Non mi pare un ostacolo il fatto di dover mettere assieme forze politiche che si sono sfidate in questo governo tremendo. Del resto, Lega e M5s sono stati avversari prima del 4 marzo 2018 e hanno continuato a essere avversari ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega al 38% - FDI davanti a Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Lega al 38%, FDI davanti a Forza Italia Il primo Sondaggio post crisi lo realizza l’istituto Noto per La Vita in Diretta e i risultati non lasciano adito a dubbi. La Lega, se si votasse oggi, otterrebbe il 38% dei consensi e se dovesse stipulare un’alleanza sovranista con la sola Fratelli d’Italia (all’8%) avrebbe, con assoluta certezza, una maggioranza schiacciante nel Parlamento che verrà. ...

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Governo - Pd - M5S e Forza Italia : le mosse anti voto. Spunta il lodo Grasso : L’ipotesi: non votare la mozione di sfiducia a Conte. Da sinistra si allargano, fino a intonare il coro della «salvezza nazionale», un esecutivo che fermi l’onda del consenso cavalcata da Matteo Salvini

Salvini illude Forza Italia. Ma andrà da solo : La linea gli arriva direttamente dalle spiagge, dal suo beach tour, e da Termoli dove pochi minuti fa si palesa davanti a una folla che tra un selfie e un abbraccio gli urla: “Meglio solo che mal accompagnato”. Balla da solo Matteo Salvini, ringhioso, scatenato, con gli occhi del lupo che annusa l’odore del sangue e che da oggi per 48 ore filate, senza una pausa, in una sorta di tour de force, attraverserà tutto il ...

Forza Italia : “Il movimento di Toti è divisivo. Chi va con lui verrà espulso dal partito” : Chi sceglierà Toti verrà espulso da Forza Italia. Il partito, imploso con l’addio del presidente della Liguria e la rinuncia a coordinatrice di Mara Carfagna, mette nero su bianco le conseguenze per chi decide di aderire a Cambiamo, il movimento creato dall’ex direttore di Studio Aperto che tra i fondatori include anche Paolo Romani, storico fedelissimo di Berlusconi. Il Coordinamento di presidenza di Forza Italia, in una nota, ...

Silvio Berlusconi - vendetta contro Giovanni Toti : "Espulso da Forza Italia chi lo segue" : Forza Italia prende atto delle intenzioni del governatore ligure, Giovanni Toti, ormai fuori dal partito di Silvio Berlusconi. "Il Coordinamento di Presidenza di Forza Italia prende atto della costituzione dell'associazione 'Cambiamo', promossa da Giovanni Toti, che nasce su presupposti divisivi e c

Giovanni Toti registra il nuovo movimento "Cambiamo" : ecco chi lo segue da Forza Italia : Giovanni Toti, dopo l'addio a Forza Italia, va a Roma e, indossando una cravatta rigorosamente arancione, - colore da lui scelto per le sue iniziative civiche - registra il comitato promotore di "Cambiamo", "il nostro movimento per cambiare il centrodestra, la politica e il Paese". "Chi ha aderito c