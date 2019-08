Festa islamica del Sacrificio | ancora torture sugli animali | nuovo caso a Bologna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Eugenia Fiore Questa volta a essere sorpresi dai carabinieri sono due tunisini: stavano sgozzando delle pecore in un piazzale. Ieri un altroa Firenze Una pecora sgozzata e un'altra addirittura scuoiata e pronta per essere mangiata. Succede die sempre durante ladel. Questa volta siamo nel piccolo paesino di Bentivoglio, a. I due tunisini sono nel piazzale centrale dell'Interporto quando cominciano a mettere in atto il rito crudele, sgozzando i due. Ma una guardia giurata nota i due immigrati e segnala subito il fatto al nucleo operativo e radiomobile di Molinella. Come riporta Il Resto del Carlino, il tutto è successo nel parcheggio dove si fermano i camion per ricevere il carico. I due "macellai clandestini" volevano approfittare delle aziende chiuse per ferie e pensavano di passare così inosservati. Peccato che non sia ...

LegaSalvini : ++ Salvini: disposti accertamenti sulla festa islamica del Sacrificio in programma l’11 agosto a Magenta ++ - Grace51160615 : RT @DanielaLeoni11: Questo signore e tutti quelli che commentano nel post non hanno nemmeno la più pallida idea delle nostre battaglie, anc… - Walter22397486 : RT @RadioSavana: #RadioSavana & #AspettandoPrometeo ?? Torino. Festa musulmana del sacrificio. Hanno iniziato alle 7.30 di mattina a romp… -