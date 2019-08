F1 | Flavio Briatore scende in politica e fonda un partito | “Lo vorrei chiamare Il

Flavio Briatore annuncia la sua discesa in politica con il suo Movimento del fare : Con un lungo post su “Instagram” Flavio Briatore ha annunciato la sua discesa in campo in politica e ha lanciato il “Movimento del fare”, con il quale intende impegnarsi in prima persona in politica, per aiutare il Paese. Briatore su Instagram scrive “Nasce il Movimento del fare”. Poi spiega gli obiettivi e le priorità, il programma, del nuovo soggetto politico. “In questo momento così critico e confuso per il ...

Flavio Briatore scende in politica con il suo Movimento del fare : L’imprenditore Flavio Briatore su “Instagram” con un lungo post, ha annunciato la sua discesa in campo in politica e ha lanciato il “Movimento del fare”, con il quale intende impegnarsi in prima persona in politica, per aiutare il Paese. Briatore su Instagram scrive “Nasce il Movimento del fare”. Poi spiega gli obiettivi e le priorità, il programma, del nuovo soggetto politico. “In questo momento così critico e confuso ...

Flavio Briatore scende in politica e lancia il "Movimento del Fare" : «Mi metto in gioco in prima persona» : Sta per nascere un nuovo partito. Pardòn, un nuovo movimento. Come spesso accade in Italia quando ci si avvicina ad un importante appuntamento elettorale, e in questo caso è probabile...

Flavio Briatore annuncia la nascita di un altro partito - il suo : “Il Movimento del Fare” : Nei giorni della crisi di governo, Flavio Briatore ha annunciato la nascita di un nuovo Movimento politico: il suo. Si chiama Movimento del Fare, presentato dall’imprenditore sul suo profilo Instagram il 12 agosto e descritto come “una proposta forte e concreta”. Si tratta di un Movimento indipendente da qualsiasi partito attualmente presente nel panorama politico italiano e arriva proprio in piena crisi di governo. Briatore, ...

Cosa vuole Flavio Briatore col suo Movimento del Fare (spoiler : un posto alla corte di Salvini) : Flavio Briatore prova a entrare nel dibattito politico in piena crisi di governo, lanciando il Movimento del Fare, ovvero "un gruppo di persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani". Cosa significa? Politicamente nulla, concretamente un think thank che punta a qualche poltrona nella prossima legislatura.Continua a leggere

Flavio Briatore scende in campo e lancia il "Movimento del Fare" : Flavio Briatore scende in politica. Dopo l’intervista al Foglio in cui dava la disponibilità a Salvini di collaborare al governo che verrà, l’imprenditore spiega la natura del suo impiego: “Mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: il Movimento del Fare”. scrive in un post su Facebook. “Totalmente indipendente da qualsiasi partito o corrente politica attuali, Il Movimento del Fare nasce ...

Flavio Briatore scende in politica e lancia il “Movimento del Fare” : «Mi metto in gioco in prima persona» : “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: Il Movimento del Fare. Totalmente indipendente da qualsiasi partito o corrente politica attuali, Il Movimento del Fare nasce per essere al completo servizio dei cittadini. Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani: Imprenditori e ...

Dybala al Twiga con Flavio Briatore/ E i fan sui social : "Ti ha detto dove giocherà?" : Paulo Dybala al Twiga con Flavio Briatore. I fan sui social interrogano l'imprenditore: "Ti ha detto dove giocherà?". E il Paris St Germain...

Flavio Briatore - l'annuncio al Foglio : 'Se Salvini mi chiama al Governo potrei dire di sì' : Nei giorni convulsi della crisi di Governo voluta dal vice presidente del consiglio, Matteo Salvini, al fine di portare il Paese ad elezioni anticipate, Flavio Briatore annuncia in un'intervista concessa al Foglio l'intenzione, a determinate condizioni, di appoggiare il segretario della Lega nell'eventualità che il suo progetto politico possa avverarsi. In una lunga chiacchierata con la collega Annalisa Chirico, il popolare imprenditore ed ex ...

Flavio Briatore : “Matteo Salvini bravo comunicatore - se mi chiamasse al Governo potrei dire di sì” : Tra gli imprenditori più noti nel panorama italiano c'è sicuramente Flavio Briatore. L'ex team manager della Formula 1, in un'intervista alla testata "Il Foglio", ha dichiarato di sentirsi pronto ad entrare in politica, anche con un proprio partito (il "Movimento del Fare"), e si è detto anche disposto ad aiutare Matteo Salvini, nel caso in cui dovesse chiamarlo al Governo.Continua a leggere

Flavio Briatore : Se Salvini mi chiama al Governo direi di sì : C'è forse una carriera politica all'orizzonte per Flavio Briatore? Secondo le ultime affermazione dell'imprenditore, c'è l'idea di fondare un nuovo partito-- Ora Flavio Briatore non è solo imprenditore e re incontrastato del gossip nostrano. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci vorrebbe tentare la carriera in politica. Lo rivela in una lunga intervista che ha rilasciato a Il Foglio, riportata poi in minima parte dall’Huffington Post, in cui ...

Flavio Briatore : "Se Salvini mi chiama al Governo direi di sì" : Flavio Briatore non esclude la politica nel suo futuro. In una lunga intervista a Il Foglio annuncia di avere già pronto il nome del partito: Movimento del Fare. L’imprenditore si dice però pronto anche ad aiutare Matteo Salvini in un Governo a guida leghista, per dare il suo contributo sul turismo: “Potrei dire di sì, a patto di essere messo nelle condizioni di fare le cose. Il tempo è prezioso, ...

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore ha tentato di salvare il matrimonio? L'indiscrezione : Elisabetta Gregoraci è attualmente in tv con l'edizione 2019 di Battiti Live, la manifestazione musicale itinerante di Radio Norba in onda su Italia 1 (in occasione dell'ultima puntata, tra l'altro, un gesto di Gabry Ponte rivolto verso il perfetto lato B della Gregoraci ha fatto letteralmente scatenare i social).La Gregoraci, fino a poco tempo fa, faceva coppia fissa con l'imprenditore Francesco Bettuzzi. La fine della loro storia d'amore ...

“Flavio Briatore la vuole sposare di nuovo”. Elisabetta Gregoraci - la risposta sorprende tutti : Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, i fan della coppia Gregoraci-Briatore avevano sperato in un ritorno di fiamma. Ma Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore non torneranno più insieme. I due erano stati visti infatti in vacanza insieme, con il figlio Nathan. Proprio mentre erano a Montecarlo, dove vivono entrambi e dove non è così difficile incontrarsi, si era fatta strada una voce: “Flavio è ...