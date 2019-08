Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma, 12 ago. (AdnKronos) – Lanciata oggi la procedura diinternazionale per la costruzione e l’allestimento del, che sorgerà nel sito diDubai, l’Esposizione Universale che segue quella del 2015 a Milano, e che si aprirà negli Emirati Arabi Uniti il 20 ottobreper concludersi il 10 aprile 2021. Lo ha comunicato il Commissariato Generale per l’Italia aDubai.“La Bellezza unisce le Persone” – “Beauty connects People” è il ‘claim’ scelto per ilche metterà in scena la creatività e l’innovazione, elementi di connessione tra talento e ingegno, culture, stili di vita, popoli e territori nella storia e nella contemporaneità italiana. Il lotto scelto per la realizzazione delItalia ha una superficie totale di 3.420 metri quadri e permetterà la ...

Notiziedi_it : Expo 2020, aperta gara per Padiglione italiano - TV7Benevento : Expo 2020, aperta gara per Padiglione italiano... - News24Italy : #Expo 2020, aperta gara per Padiglione italiano -