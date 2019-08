Euro Games | Jury Chechi sarà il giudice

EuroGames - i Giochi senza Frontiere Mediaset a settembre su Canale 5 : il primo promo (VIDEO) : Si avvicina il debutto di EuroGames, la versione Mediaset degli storici Giochi senza Frontiere, al via a settembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Alvin a supporto. Il primo promo, a rotazione da qualche giorno sulle reti Mediaset, non nasconde affatto i 'nobili progenitori', quei Giochi che tanto fecero divertire i telespettatori Rai negli anni '80 e per buona parte dei '90. Il promo, infatti, si apre con l'iconico "trois, deux, ...

La finale dell'ESL Eurocup di League of Legends a Lucca Comics & Games 2019 : I migliori talenti emergenti della scena internazionale di League of Legends si danno appuntamento nella Esports Cathedral, in una Chiesa medievale, a Lucca Comics & Games il 30 e 31 Ottobre. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Un nuovo evento di rilevanza internazionale è pronto ad approdare in Italia: la neonata ESL Eurocup di League of Legends, infatti, avrà la sua prima finale a Lucca Comics & Games, nella splendida cornice ...

Frongia : bandiera in Campidoglio - al via Eurogames a Roma : Roma – “Oggi iniziano gli Eurogames a Roma, fino al 13 luglio in diversi impianti sportivi della Capitale. Esposta la bandiera in piazza del Campidoglio”. Lo scrive su twitter l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'articolo Frongia: bandiera in Campidoglio, al via Eurogames a Roma proviene da RomaDailyNews.

Giochi Senza Frontiere torna in televisione! Euro Games su Canale 5 - conduce Ilary Blasi : appuntamento in autunno : Giochi Senza Frontiere tornerà in televisione! Il celeberrimo format, andato in onda dal 1965 a 1982 e dal 1988 al 1999, si basava sulla sfida tra Nazioni in discipline strampalate ed esilaranti. Negli ultimi 20 anni si è parlato tantissimo della possibilità di riportare la competizione sul piccolo schermo ma l’idea non era mai andata in porto fino a oggi: in occasione della presentazione del palinsesto Mediaset per la stagione autunnale, ...

European Games 2019 : il bilancio in vista di Tokyo 2020. Karate e ginnastica in salute - è notte fonda per il tiro a segno : Gli European Games 2019 terminati ieri hanno lasciato indicazioni importanti per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune discipline hanno beneficiato della partecipazione dei migliori interpreti del Vecchio Continente, altre invece si sono rivelate competizioni di seconda o terza fascia, non credibili dunque in una proiezione a cinque cerchi. Per questo prenderemo in considerazione solo gli sport che, a nostro avviso, hanno ...

Ginnastica artistica - European Games 2019. Marco Lodadio : “L’oro ha un sapore diverso - spero di essere un riferimento” : Domenica indimenticabile per Marco Lodadio che ha vinto la medaglia d’oro agli European Games 2019, il Cavaliere del Castello non ha deluso le aspettative della vigilia e ha trionfato agli anelli. Il laziale ha completato la sua scalata personale dopo essersi messo al collo il bronzo ai Mondiali dell’anno scorso e all’argento agli Europei di due mesi fa. Il 26enne ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky ...

Badminton - European Games 2019 : la Danimarca conquista entrambi i singolari : Assegnati gli ultimi tre titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nei due singolari titoli alla Danimarca con Anders Antonsen e Mia Blichfeldt, mentre nel doppio misto trionfano i britannici Lauren Smith/Marcus Ellis. Di seguito tutti i risultati delle finali odierne ed i medagliati dei vari tabelloni. Singolare maschile – Finalissima Anders Antonsen (Danimarca, 2) b. Brice Leverdez (Francia, 4) 21-19 14-21 21-10 Medaglie di ...