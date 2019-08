Escursionista romano accusa malore nella Riserva dello Zingaro | salvato da elicottero

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Sesto intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dall’inizio dell’anno, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e Carabinieri. Poco prima delle 17,30 alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti per richiedere l’intervento dei sanitari per unche avevato unmentre si trovava a Cala Mari. In pochi minuti è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che ha fatto partire due squadre della stazione Palermo-Madonie. I tecnici hanno raggiunto l’ingresso della, lato Scopello (Trapani) e hanno proseguito a piedi fino al punto dove si trovava l’uomo, F.G., 33 anni,, disidratato e non in grado di camminare. Prestati i primi soccorsi, per accelerare il trasferimento dell’è stato chiesto l’aiuto ...

