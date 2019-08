Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019)ilsaranno spediti quasi duedibasati su. Acronimo di embedded SIM (SIM integrata), laè in buona sostanza una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. A guidare la diffusione dellesaranno smartphone eaziendali legati all’Internet degli Oggetti (IoT). Questi due settori porteranno la tecnologiaa superare i risultati del 2018, quando il conteggio delle spedizioni si è fermato a circa 364 milioni. I datistati pubblicati dalla società di ricerche di mercato Counterpoint Research nell’ambito di una ricerca per i servizi ETO (Emerging Technology Opportunities). Come da attese, secondo la ricerca la maggior parte deiche integrerà la tecnologiaavrà una ...

Cascavel47 : Entro il 2025 eSIM su due miliardi di dispositivi, ecco quali sono i vantaggi della SIM integrata… - FabioGee_ : #RT @ClimateKICItaly: Regno Unito, il breve addio al carbone. Entro il 2025 chiuse tutte le centrali - ClimateKICItaly : Regno Unito, il breve addio al carbone. Entro il 2025 chiuse tutte le centrali -