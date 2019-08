ELEZIONI ANTICIPATE? Il pressing di Francia e Cina per evitare il voto

Evitare ELEZIONI anticipate : L’Italia è oggi un paese in difficoltà come testimoniano numerosi dati, in particolare l’emigrazione di tanti giovani laureati e il tasso di disoccupazione giovanile, soprattutto al Sud.Andare al voto oggi secondo i sondaggi e i trend elettorali significherebbe un governo “forte” di Lega-Salvini e Fratelli d’Italia-Meloni (al limite con il supporto di qualche eletto di Forza Italia, ma probabilmente ...

ELEZIONI ANTICIPATE 2019 : ottobre o maggio 2020 - quando si vota? : Elezioni anticipate 2019: ottobre o maggio 2020, quando si vota? Elezioni anticipate 2019, non si parla d’altro ormai, anche se è Ferragosto ed è quindi tempo di vacanze, grigliate sulle spiagge, barbecue. Questo tempo rimane, ma con un pensiero: prima o poi si tornerà al voto. Forse più prima che poi. La prima data che era stata pensata per recarsi alle urne era quella del 13 ottobre. Sfumata, perché è troppo tardi. Lo scioglimento delle ...

Crisi di governo - ELEZIONI ANTICIPATE : la Lega è invincibile solo in coalizione. Restano alcune “roccaforti rosse” - il M5s resiste a Napoli : L’autosufficienza potrebbe non bastare. E nemmeno la mini-alleanza con Fratelli d’Italia assicurerebbe una forza invincibile. Per essere sicura di essere competitiva in tutti i collegi dell’uninominale, da Nord a Sud, per la Lega potrebbe essere necessaria una coalizione vecchia maniera, larga, a tre gambe. Tradotto: un patto con Forza Italia. È quello che suggerisce una elaborazione di YouTrend per l’agenzia Agi, che ha ...

Crisi - se si va a ELEZIONI ANTICIPATE garantiamo il pluralismo in tv : Ora che il dado sembra tratto e che Matteo Salvini ha staccato la spina al governo, il tema del rispetto del pluralismo in tv diventa, con le elezioni alle porte, quanto mai urgente. E ad accrescere le preoccupazioni non ci sono solo i dati che certificano lo strapotere mediale in video del tronfio ministro dell’Interno, in barba a qualsiasi corretto equilibrio, ma anche il fatto, non certo indifferente, di un’Autorità di garanzia in scadenza, ...

SPILLO/ ELEZIONI ANTICIPATE e Cottarelli : il 'contratto' fra la Lega e il Quirinale : Elezioni anticipate. Difficile prevedere cosa può accadere dopo l'apertura della crisi di Governo, ma c'è una soluzione che va bene a Salvini e al Quirinale

Consultazioni Mattarella : governo tecnico o ELEZIONI anticipate. I tempi utili : Consultazioni Mattarella: governo tecnico o elezioni anticipate. I tempi utili Consultazioni Mattarella – Il ritorno alle urne chiesto a gran voce da Salvini avrà dei tempi probabilmente più lunghi del previsto. E al momento appare difficile che si realizzi la voce che ieri si è andata diffondendo all’interno del Carroccio: ovvero la possibilità del voto anticipato il 13 ottobre o il 20 ottobre. Consultazioni Mattarella, tempi ...

ELEZIONI ANTICIPATE - Salvini potrebbe non raccogliere tutti i voti che i sondaggi gli danno : Benedetti sondaggi che possono fare la fortuna di un politico, maledetti sondaggi che possono aiutare a finire diritti nel burrone. tutti le rilevazioni sono concordi nel dare alla Lega una percentuale tra il 35 al 38. Matteo Salvini è popolare, idolatrato in tutte le spiagge d’Italia, ultimo paladino delle élite economico-finanziarie di questo Paese con al seguito tutti i media mainstream (giornali, tv, radio). Salvini è stato in questi 17 mesi ...

ELEZIONI politiche anticipate 2019 e crisi di governo - ecco il possibile iter : Elezioni politiche anticipate 2019 e crisi di governo, ecco il possibile iter Elezioni politiche anticipate già in autunno 2019: Salvini le vuole (e vuole anche correre da solo) e ha già in mente una data, quella del 13 ottobre. Mentre la Lega presenta mozione di sfiducia al premier Conte e quest’ultimo invita lo stesso Salvini a presentarsi in Senato a spiegare le ragioni di questa crisi di governo, Di Maio accetta la possibilità delle ...

Crisi di governo : ecco le possibili date per le ELEZIONI anticipate : Salvini vuole fare in fretta e andare a votare già ad ottobre, ma i tempi sono molto stretti e la legge di bilancio è alle...

Salvini apre la crisi - il premier lo sfida in Parlamento. ELEZIONI ANTICIPATE in autunno : Il leader leghista: «Inutile andare avanti a colpi di no». E accelera verso le Elezioni. Il premier si consulta con il Quirinale, poi chiede la convocazione delle Camere per ufficializzare la sfiducia

CRISI GOVERNO M5S-LEGA - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

ELEZIONI ANTICIPATE/ Governo della non sfiducia o balneare - le opzioni di Mattarella : Crisi di Governo? si va a ELEZIONI ANTICIPATE. M5S-Lega stanno vivendo una crisi che prelude alla fine del Governo. Le opzioni sul tavolo di Mattarella.

Che succede in caso di ELEZIONI ANTICIPATE : tre scenari - domina Salvini. M5S sotto il PD : Sua che il centrodestra si presenti unito, sia da solo, sia con Fratelli d'Italia per la Lega di Salvini - stando agli ultimi sondaggi - si tratterebbe di un trionfo. Il PD secondo partito, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe scendere sotto il 18 per cento.Continua a leggere

Salvini vince in tutti i casi. La Lega parte favorita in tre scenari in caso di ELEZIONI anticipate : Comunque vada, in tutte le ipotesi sarà la Lega a essere premiata da un eventuale ritorno alle urne. Nell’ipotesi di elezioni anticipate, sono tre le diverse possibili ripartizioni dei seggi della Camera e del Senato, così come elaborate sui dati dell’ultima Supermedia di AGI/YouTrend dello scorso 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%; il Pd al 21,7%; M5s al 17,6%; Forza Italia al 7,3%; Fratelli d’Italia al ...