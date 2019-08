Effetto crisi | le banche già prezzano uno spread a 300 punti

Crisi di governo - Salvini e il plebiscito. Il grande Effetto ottico di cui è stato vittima Di Maio : Siamo alla richiesta del plebiscito, dunque. A Matteo Salvini non bastano i voti che possiede, le poltrone che già occupa, la maggioranza politica nel Paese che già esprime. Ha bisogno di un governo monocolore, di un esecutivo formato da fedelissimi per realizzare la fabbrica del fare. “Uomo del fare” si definì Silvio Berlusconi e oggi Salvini ripete il refrain: “fare”. Un verbo che dice tutto e niente. Fare cosa e per chi? Chi aiutare e chi ...