Ebola | Medici senza Frontiere | “Ottima notizia sui risultati delle terapie | ma l’epidemia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019)(Msf) “accoglie con favore” gli ultimi progressi relativi alla sperimentazione clinica dei potenziali farmaci contro il virus. “Questa è un’ottimaper i pazienti”, afferma Esther Sterk, consulente per le malattie tropicali di Msf. “È positivo che questi due farmaci saranno utilizzati perché da un lato ci aspettiamo un miglioramentopossibilità di sopravvivenza, dall’altro si tratta dinali più facili da somministrare per il personale medico”., aggiunge. “Siamo contenti che sia stato scelto di interrompere lo studio attuale e di iniziare una fase nuova in cui solo i due trattamenti di maggior successo saranno somministrati ai pazienti e ulteriormente esaminati – sottolinea la nota di Msf – Come dimostrano ipreliminari, REGN-EB3 o mAb114 offrono alle persone ...

