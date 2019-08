È in atto lo svilimento della Costituzione Bisogna impedirlo Intervista a

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) ″È inlo, e”. Giovanni Maria Flick, giurista ed ex presidenteCorte Costituzionale, osserva con grande preoccupazione gli ultimi sviluppisituazione politica, precipitata dopo la chiusurafinestra elettorale e delle Camere, con i partiti che si dividono tra chi invoca il voto subito e chi ritiene necessario lavorare a nuove maggioranze per formare un nuovo Governo. “C’è un attacco ai principi fondamentaliCarta compreso il dodicesimo, quello sul tricolore. Perché l’esercizio delle funzioni di ministro dell’Interno dalla spiaggia del Papeete Beach in infradito non è il modo migliore per evocare un emblema delle Istituzioni”. Eppure, proprio dalle spiagge, Salvini ha ritirato il suo sostegno al Governo Conte e ha chiesto un rapido ritorno ...

