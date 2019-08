Dopo lo stop dei post porno | Tumblr è stato venduto in saldo

Uccisa Dopo la chiamata al 112. L’odioso commento del ministro : “Non doveva fare autostop” : "doveva sapere che è pericoloso entrare in auto con degli estranei". dopo questo commento Ecaterina Andronescu, ora 'ex' ministro dell'istruzione del governo romeno, è stata sollevata dal suo incarico. Andronescu faceva riferimento al caso di Alexandra Mace?anu, la 15enne Uccisa dal suo stupratore dopo aver chiamato per tre volte il 112, numero di emergenza adottato dall'Unione Europea. Il caso ha sollevato una vera e propria rivolta popolare ...

Aeroporto Firenze - dietrofront dei ministri M5S Dopo la protesta della base toscana : “Il ricorso contro lo stop? Inopportuno” : Prima il ricorso al Consiglio di Stato contro lo stop del Tar al decreto Via (Valutazione Impatto Ambientale) sull’Aeroporto di Firenze. Poi, dopo le polemiche del M5s toscano e dei comitati “No Aeroporto”, il passo indietro di Enac e dei due ministeri (Ambiente e Beni Culturali) presieduti proprio da due esponenti in quota Cinquestelle, Sergio Costa e Alberto Bonisoli. Nella tarda serata di mercoledì così i tre enti hanno ritirato il ricorso al ...

Roberto Formigoni - Senato stoppa pensione/ Vitalizi sospesi Dopo condanna corruzione : Roberto Formigoni, Senato stoppa Vitalizi e pensione: per l'Ex Governatore della Lombardia bloccati tutti i trattamenti dopo la condanna per corruzione

Riforma della giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso Dopo stop di due ore. Agenzie : “Scontro Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

JOVA BEACH PARTY - VIAREGGIO/ Scaletta : ritorno Dopo lo stop di Albenga - 30 luglio - : JOVA BEACH PARTY a VIAREGGIO, Lorenzo JOVAnotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Dopo stop a Olimpiadi - Raggi dice no a nuovo Mc Donald’s : Dopo lo stop alle Olimpiadi del 2024, il sindaco di Roma, Virginia Raggi boccia anche la realizzazione di un nuovo Mc Donald's. Il Campidoglio, infatti, si scaglia contro il I Municipio a guida Pd sull'apertura annunciata di un fast food della catena Mc Donald's che interesserebbe circa un terzo nell'area di 35metri quadri dell'ex vivaio Eurogarden. La sindaca di Roma Virginia Raggi avrebbe chiesto agli uffici capitolini di inviare una richiesta ...

Dopo il caos treni - gli scioperi. Toninelli e Codacons ai sindacati : ora revocatelo Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

La fine di Montalbano Dopo la morte di Andrea Camilleri - stop alle riprese : l’ultimo libro è un segreto in un cassetto : Come sarà la fine di Montalbano? Questa è una domanda che molti si sono posti nel corso degli anni, e a cui Andrea Camilleri, scrittore e autore della serie di romanzi incentrati sul commissario di Vigata, aveva deciso di rispondere qualche anno fa. La morte dell'autore siciliano sancisce in automatico anche la fine di Montalbano? In realtà, Camilleri aveva dato indicazioni ben precise al riguardo. Una cosa è certa: con la sua scomparsa, ...

Attacchi social a Mattarella - per i pm di Roma nessuna regia di “troll russi” contro il Quirinale Dopo stop a nomina Savona : I presunti “troll russi” non hanno nulla a che fare con gli Attacchi via social contro il capo dello Stato Sergio Mattarella, veicolati attraverso falsi account Twitter, all’indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Secondo l’agenzia Agi sono arrivati a questa conclusione i pm di Roma, che avevano aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del ...

Vicenza : Coldiretti - Dopo incendio Brendola stop all'irrigazione : Vicenza, 4 lug. (AdnKronos) - Non c’è tregua per il mondo agricolo, in particolare per quello padovano: l’incendio della fabbrica di vernici scoppiato a Brendola, in provincia di Vicenza, sta avendo conseguenze negative anche sul territorio della bassa padovana. Il Dipartimento provinciale dell’Arpa

Svolta sul caso Vincent Lambert : stop ai trattamenti Dopo 11 anni : A undici anni dal devastante incidente stradale che lo ha inchiodato ad un letto d’ospedale, arriva la Svolta sul caso di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Il protocollo medico che prevede l’interruzione dei trattamenti è stato avviato “a partire da oggi“, ha annunciato Vincent Sanchez, il capo del reparto per le cure palliative ...

Judo : Teddy Riner torna ufficialmente in gara Dopo 19 mesi di stop al Grand Prix di Montreal : Sono passati quasi 20 mesi dall’ultima apparizione ufficiale di Teddy Riner, considerato uno dei migliori Judoka della storia, in una competizione internazionale. La lunga attesa per rivederlo in azione sta però finalmente per concludersi, infatti il leggendario dieci volte campione del mondo è volato in Canada per prendere parte al Grand Prix di Montreal 2019, in programma dal 5 al 7 luglio. Riner, il quale sarà in gara nella categoria ...