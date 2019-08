Diretta Gol Champions League Europa League | in campo Ajax e Porto | apre Kalju-Dudelange

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Inizia un'intensa giornata di calcio: nel tardo pomeriggio di oggi ritornano le avvincenti sfide died, con il terzo turno eliminatorio in programma. La strada verso la qualificazione alla prossima stagione europea è ancora in salita: tante le big inche si contenderanno il pass per il turno successivo, come per esempio l'inarrestabile, reduce dalla semifinale dell'ultimo torneo oppure il, che dovrà necessariamente evitare una figuraccia in ambito continentale. Inanche la Stella Rossa, che se la vedrà con il Copenhagen: l'1-1 maturato nel match d'andata non consente al tecnico Vladan Milojević di dormire sogni tranquilli....

lucatelese : RT @La7tv: #inonda Marco Minniti scherza in diretta: 'Vi vedo con un un minuto di ritardo, quindi le mie reazioni emotive non devono essere… - ispettoremax : RT @La7tv: #inonda Marco Minniti scherza in diretta: 'Vi vedo con un un minuto di ritardo, quindi le mie reazioni emotive non devono essere… - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda Marco Minniti scherza in diretta: 'Vi vedo con un un minuto di ritardo, quindi le mie reazioni emotive non devono essere… -