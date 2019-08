De Boer | “Parità contrattuale uomo-donna nel calcio? Ridicola”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 13 agosto 2019) De– Affermazioni che lasciano clamore quelle dell’ex tecnico dell’Inter, ora al Atlanta United in MLS, sulla richiesta di adeguamento dei contratti delle donne nel. De– L’olandese si dice contrario alle richieste di parità dei sessi in termini contrattuali e, stando a quanto riportato da La Repubblica, spiega: “Per me è ridicolo, come nel tennis. Ci sarà una differenza se la finale dei mondiali maschili viene vista da 500 milioni di persone, e quella femminile da 100 milioni di persone. Non è lo stesso. Devono essere pagate quanto meritano, non meno, ma quello che davvero meritano”. Questione di popolarità “Se diventerà popolare come ilmaschile, allora prenderanno le stesse cifre, perché le entrate pubblicitarie saranno maggiori. Ma se non è così – continua De– perché devono guadagnare ...

