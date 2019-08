“Dai Segni ai Sassi” | la pedalata inclusiva che attraverserà l’Italia

Fonte : fanpage

(Di martedì 13 agosto 2019) La Polisportiva Disabili Valcamonica il 24 agosto partirà per un viaggio in otto tappe utilizzando handbike, carrozzine a spinta e tandem per persone cieche. L'obiettivo è attraversare l'Italia per unire la Valle Camonica e Matera, diffondendo un messaggio di solidarietà e inclusione oltre ogni barriera.

