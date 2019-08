Da Salvini a Renzi | il ricordo di Nadia Toffa sui social | Hai lottato come una

Sergio Mattarella - una clamorosa indiscrezione dal Quirinale : inatteso assist per Salvini - mazzata per Renzi : Sergio Mattarella, di fronte al caos indetto con la crisi di governo, ha preferito il silenzio. Il capo dello Stato, ora impegnato a godersi le brevi vacanze, si pronuncerà solo dopo la votazione sulla sfiducia a Giuseppe Conte. Sarà quello il momento in cui Mattarella verificherà l'esistenza o meno

M5s chiude a Renzi e attacca il "traditore" Salvini : È ormai sfida all'Ok Corral fra i due 'ex' alleati di Governo. Il Movimento 5 Stelle attacca la Lega che "pugnala alle spalle il Paese" e tradisce il contratto di governo, ma chiude anche al governo di scopo proposto da Matteo Renzi: "Nessuno", dice Luigi Di Maio, vuole "sedersi al tavolo" con l'ex premier del Pd. Grillo in campo contro Salvini e Renzi Contro Salvini e Renzi scende in campo Beppe Grillo e lancia le sue bordate: "Lo sceriffo ...

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

Salvini : «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi - impossibile andare al voto» : Matteo Salvini è a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, ma prima di entrare in riunione all'hotel Paladino, ha postato un tweet in cui sostiene che il taglio dei...

Di Maio : "Salvini sleale e irresponsabile. Nessuno si vuole sedere al tavolo con Renzi" : "Salvini è stato sleale e la Lega pagherà questa scelta". Luigi Di Maio è tornato a condannare il tradimento di Matteo Salvini, che ha deciso di voltare le spalle a questo Esecutivo invocando nuove elezioni per non dover più condividere l'agenda del programma con i 5 Stelle. Per Di Maio quanto sta avvenendo ha "dell'incredibile" e il responsabile è solo Matteo Salvini che ha scelto di diventare "sleale nei confronti del contratto di Governo ...

DALLA CINA/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

Salvini : «Pronto a patto con Berlusconi e Meloni. No a chi va con Renzi» : «Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole». «Parleremo sia di elezioni regionali che di quelle Politiche» e «proporrò un patto,...

Salvini : molti 5S contro patto con Renzi : 7.00 "So per certo che molti deputati e senatori grillini sono assolutamente contrari all'ipotesi di una alleanza con Renzi e al momento giusto lo dimostreranno": così Salvini al direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Un Governo in Parlamento per evitare le elezioni? "Facciano una roba simile e vediamo chi viene messo all'angolo nelle tante elezioni regionali che stanno per arrivare". L'ipotetico "asse Pd-5S nasce per salvare il c...a ...

Calenda : “Renzi folle e ridicolo - così Salvini al 60%” : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – ”E’ folle quello che tratteggia Renzi, è un tentativo di prendere qualche mese in più, nel frattempo levare le castagne dal fuoco con un governo tecnico che dovrebbe fare una manovra lacrime e sangue, votandola assieme al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia per avere infine Salvini al 60%”. Carlo Calenda, intervistato da Radio Capital, commenta così , sostenuto da varie forze politiche. ...

Matteo Renzi a Zingaretti : "Pur di cacciarmi è pronto a regalare l'Italia a Salvini" : Matteo Renzi nella lunga intervista al Corriere della sera, una paginata a firma di Maria Teresa Meli, parla ovviamente del Pd e di Nicola Zingaretti che vuole il voto dopo la crisi annunciata da Matteo Salvini. Dichiara il senatore ed ex premier: "Nell'ultima settimana sono stato attaccato più vol

No - Zingaretti - Salvini - Renzi - Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma ai loro interessi : Zingaretti, Salvini, Renzi, Di Maio stanno conducendo una personalissima partita in cui gli interessi del paese sono secondari. Le loro scelte su andare o meno al voto non sono dettate dal bene per l'Italia ma solo da interessi personali o di partito.Continua a leggere

