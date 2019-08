Da fuoco all’appartamento con dentro la sua compagna incinta | non era pronto per

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Una 30 enne ha vissuto momenti terribili per colpa del suo fidanzato. La ragazza si chiama Andrea Grinage ed era, il suo compagno non voleva che partorisse. Il ragazzo diceva di non sentirsia diventare papà, così ha incendiato l’appartamento dove viveva con la sua. Al momento dell’incendio Andrea Grinage era all’interno dell’appartamento. La ragazza è riuscita a salvarsi e nonostante le lesioni subite per le fiamme, all’improvviso divampate nell’appartamento, ha dato alla luce una bellissima bambina. La piccola è nata prematura di sette settimane, ma dopo alcuni giorni in terapia intensiva ora sta bene. La ragazza è stata trovata nell’appartamento in fiamme, priva di sensi. Ad allertare i vigili delè stato un vicino che ha intuito subito che in quella casa in fiamme c’era qualcuno. La ragazza di 30 anni è già madre di due ragazzi di 8 ...

