Croazia | morto il manager Eugenio Vinci | probabile intossicazione da gas di scarico della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019), notosiciliano di Sant’Agata di Militello, èmartedì mattina in barca in. Ricoverati all’ospedale di Spalato anche gli altri cinque italiani che erano a bordo con lui, tra cui i due figli di 8 e 14 anni e Bruno Mancuso, sindaco del comune di Sant’Agata di Militello, amico del. In mattinata era circolata la notizia che siano stati vittime di un avvelenamento da cibo ma stando alle ultime informazione la morte è dovuta a un’da gas didell’imbarcazione proveniente dal water o dal condizionatore d’aria. Secondo la stampa croata l’uomo ha perso i sensi nel bagno e nella caduta ha battuto la testa., 57 anni, numero unoDico a cui fanno capo i supermercati Tuodì, negli anni Ottanta è stato direttore generalePop 84 di Remo Perna, azienda tessile dell’isernino, poi fallita, e vicepresidente ...

