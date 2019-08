Crisi | Senato | solo la coalizione PD-M5S può raggiungere la maggioranza

Crisi di governo : in Senato è battaglia sui tempi e sui social Renzi 'batte' Salvini : La Crisi di governo sta entrando nel vivo. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo del Senato non si è raggiunta una linea condivisa e la maggioranza ha deciso che oggi l'Aula si riunirà nuovamente per votare il calendario, mentre tra una settimana l'assemblea dovrebbe ascoltare le comunicazioni del premier Conte. Ma la Crisi non si sta consumando solo nei Palazzi, ma anche sui social, a colpi di post e tweet. E, a sorpresa, Matteo Salvini ...

Io - senatore M5s - così ho raccontato ai miei figli la Crisi di governo : Finalmente, dopo un anno intensissimo, ero in procinto di dedicarmi ai miei due piccoli figli. Gli avevo promesso che sarei stato con loro per ben 15 giorni consecutivi. Erano davvero felici! Negli ultimi mesi, mi hanno visto pochissimo, ogni volta che parto per Roma sono seguito alla porta dalle loro faccine tristi. Purtroppo, per colpa di un noto energumeno, il mio primo giorno di vacanza, si è trasformato un trauma e, invece di stare con i ...

Crisi di governo - al Senato Salvini parte in minoranza. Pd e M5S si avvicinano : Franceschini e Martina aprono a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

