Crisi | la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato | respinta la mozione della Lega | sfiducia a

Crisi - Salvini : «Non ritiro i ministri - parlerò in Aula». Renzi : «Nuova maggioranza possibile». Busta sospetta con eroina alla sede Pd : Franceschini apre a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio. Renzi: «Salvini cerca una scusa per non votare»

La nuova Crisi Argentina : la Borsa di Buenos Aires ha perso fino al 48% : I mercati azionari argentini e la valuta del Paese sudamericano hanno subito pesantissimi cali, dopo la sorprendente...

Ocean Viking - altro soccorso di migranti. Italia - Crisi di governo e nuova invasione delle Ong : Italia sull'orlo della crisi di governo e di un'altra imponente invasione di migranti. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno completato "un soccorso critico". "Pochi minuti dopo che i giubbotti di salvataggio erano stati distribuiti - spiegano le ong su Twitter -, un tubo di gomma della fr

Crisi - per il Pd la nomina italiana del nuovo commissario Ue sarà il primo segnale per formare “una nuova maggioranza” : Arrivare al 26 agosto, indicare il componente per la commissione Ue spettante all’Italia e testare così la tenuta di una maggioranza in grado di sostenere un eventuale nuovo governo. Proprio quel nome sarà indicativo per individuare il profilo del futuro presidente del Consiglio (incaricato). Eccolo il crocevia per il possibile esecutivo di legislatura, su cui in queste ore stanno ragionando il M5s e le forze fin qui all’opposizione. ...

La storia di Angel - curata a Torino da inspiegabili Crisi muscolari - è nella prima puntata di una nuova serie Netflix : curata in Italia una malattia unica e mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell’eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata ...

L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo - da “nuova Thatcher” a Crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...

L’allarme del banchiere : "È in arrivo una nuova Crisi" : Riccardo Ruggeri ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/lallarme-del-banchiere-e-in-arrivo-una-nuova-crisi/L’allarme del banchiere:'In arrivo una nuova crisi'

Don Matteo 12 spoiler : Giulio e Lia in Crisi nella nuova stagione? : Anticipazioni Don Matteo 12: cosa succederà tra Giulio Tommasi e Lia Cecchini Le riprese di Don Matteo 12 sono al momento ancora in corso a Spoleto. Tante le novità della prossima stagione della fiction con protagonista Terence Hill tra cui il ritorno (attesissimo) di Simone Montedoro. L’attore vestirà di nuovo i panni del Capitano Giulio Tommasi, questa l’unica certezza, resta ancora un mistero se avrà un ruolo fisso o parteciperà ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge superano la Crisi : "Primi passi nella nuova casa" - : Serena Granato I due ex naufraghi hanno finalmente raggiunto il traguardo di andare a convivere in una casa tutta loro Ha fatto parlare molto negli ultimi giorni il rumor che li vedeva ufficialmente divisi, ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati. E non finisce qui. Perché, così come appare evidente alla visione degli ultimi post pubblicati dai due giovani vip sui social, ...

"Se volete gli aiuti Ue dateci l'oro a garanzia". Le posizioni oltranziste della nuova presidente della Commissione durante la Crisi del 2011 : nuova Commissione, stessa pasta rigorista? L’Italia ha dato il suo sostegno al pacchetto di nomine per i top jobs della nascitura Commissione Ue e della Banca Centrale Europea, frutto della “profonda intesa franco-tedesca”, per citare il presidente Emmanuel Macron: per l’Eurotower la francese Christine Lagarde, per il Consiglio Ue il premier uscente del Belgio Charles Michel e per la presidenza della Commissione la ...

Merkel - nuova Crisi di tremore : la seconda in una settimana : La cancelliera ancora scossa da spasmi durante una cerimonia ufficiale, l’ipotesi della malattia dietro il ritiro dalla politica tra 2 anni