Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

Crisi governo DIRETTA - via al voto dell'Aula. Salvini : «Non ritiro i ministri» : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Crisi di governo - il voto del Senato : la diretta dall’Aula : Palazzo Madama decide la data del dibattito sulla richiesta di sfiducia al governo Conte presentata dalla Lega

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini ha fallito - si dimetta e torni ai suoi mojito. Tabellone di oggi dice che la maggioranza c’è” : “La possibilità di aprire una pagina nuova è qui e adesso. Salvini si deve dimettere subito”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, oggi senatore del Pd, Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa al Senato, parlando della Crisi del governo Conte e dell’imminente voto a Palazzo Madama sulla calendarizzazione della Crisi di governo. “Salvini si deve dimettere, altro che ritirare la delegazione, si dimetta e ...

"Un governo di forze responsabili" Crisi - ecco la proposta di Renzi : "Se si va a votare l'Iva arriva al 25%, sarebbe un disastro per il Paese. Le forze politiche responsabili devono bloccare aumento dell'Iva. Salvini ha creato una Crisi inspiegabile, il governo ha fallito. Le istituzioni vengono prima di ripicche personali." Così Matteo Renzi Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Salvini l’ha pestata grossa : i primi sondaggi non gli sorridono : Per noi che lavoriamo nei media e per voi lettori più attenti, che leggete tutto, che seguite i siti di news on line è tutto chiaro: la sera dell’otto agosto Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Solo a parole, naturalmente. Perché ancora l’Aula non si è espressa e il premier Giuseppe Conte è ancora al suo posto, tutti i ministri sono nei loro dicasteri. Non è cambiato niente sulla carta, c’è una forza politica, la Lega, che ha espresso il ...

La Crisi di governo - secondo Matteo Renzi. Segui la diretta : Nei giorni scorsi si è aperta una voragine all'interno del Partito democratico. Alla luce della crisi di governo, una parte del partito vuole provare a dialogare con i Cinque stelle, mentre l'altra è favorevole ad andare alle elezioni il prima possibile. Ieri il segretario Nicola Zingaretti ha invit

Crisi governo DIRETTA - alle 18 il voto dell'Aula. Salvini non va all'incontro con Berlusconi : In attesa della prima conta, prevista per le 18 quando l'Aula del Senato dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia...

Crisi di governo - Salvini ha spinto il Pd verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

Crisi di governo - perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta