Crisi di governo - M5s è preda delle sue molte incapacità : “La Lega si è presa la responsabilità di far cadere un governo che aveva più del 51%”. Luigi Di Maio, entra come può in un gioco che evidentemente non sa condurre. Quello di scaricare sull’avversario colpe che quanto meno andrebbero equamente divise. Già, perché se Salvini ha rotto gli argini nella ricerca ad ogni costo del consenso popolare, il capo del M5s “fatica”. Se Salvini si presenta ai comizi calabresi con magliette che ...

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Crisi governo DIRETTA - alle 18 il voto dell'Aula. Franceschini apre a esecutivo di legislatura : In attesa della prima conta, prevista per le 18 quando l'Aula del Senato dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia...

Crisi - quando a dicembre Salvini ad Accordi&Disaccordi (Nove) assicurò : “Io sono un uomo di parola. Non stacco spina al governo” : Era il 7 dicembre dello scorso anno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite di Andrea Scanzi e di Luca Sommi nel talk “Accordi&Disaccordi”, su Nove, assicurò il giornalista de Il Fatto Quotidiano, che gli chiedeva se non fosse più opportuno staccare già da allora la spina al governo coi 5 Stelle e tornare con Berlusconi e Meloni, visto che i sondaggi per il capo del Carroccio erano più che rosei. “Ho tanti ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora. Crisi governo - Pd : 'Sì a dialogo con M5s' - 13 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, martedì 13 agosto. Ultim'ora: Nadia Toffa è morta contro il cancro. Crisi di Governo: il Partito Democratico apre al M5s.

"Non pago più" : sulla Crisi di governo irrompe lo sciopero degli acquisti : L'8 settembre una data da segnare sul calendario per quella che si annuncia come una protesta clamorosa, lo sciopero dei...

Cmc : M5S - 'con Crisi governo a rischio pagamento aziende in crisi' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Le modifiche al Fondo Salva Opere approvate all'ultimo Consiglio dei Ministri che avrebbero permesso un rapido pagamento delle aziende in crisi nei cantieri CMC in Sicilia sono a rischio a causa della crisi di governo". E' la denuncia del M5S. "Il ritocco normativo ch

Crisi di governo - al Senato Salvini parte in minoranza. Pd e M5S si avvicinano : Franceschini e Martina aprono a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio

Bonafoni : vista Crisi di Governo vanno sospesi sgomberi : Roma – “Con la crisi di Governo ormai aperta e dagli esiti imprevedibili, riteniamo necessario chiedere a gran voce una moratoria degli sgomberi, previsti a partire dal mese di agosto nella citta’ di Roma”. Cosi’ in una nota Marta Bonafoni, Paolo Ciani e Alessandro Capriccioli, capigruppo rispettivamente della Lista civica Zingaretti, di Centro Solidale Demos e di +Europa Radicali al Consiglio Regionale del Lazio. ...

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Crisi governo - Cazzola : “Spero in inciucio M5s-Pd. Salvini? Un pazzo irresponsabile” : “Salvini ha consenso? Hitler in 5 anni passò da 800mila a 13 milioni e 700mila voti e la Repubblica di Weimar era una delle repubbliche più avanzate che si sono mai viste sulla faccia della Terra. Il popolo, chiamato a scegliere tra Gesù e Barabba, scelse Barabba. Non dimentichiamolo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cusano Campus dall’economista Giuliano Cazzola sull’attuale Crisi di governo. E su ...

Crisi di governo - il patto tra Berlusconi e Salvini : listone - seggi sicuri e Toti fuori. Ma Forza Italia rischia d’implodere : Collegi spartiti in maniera scientifica, un listone per nascondere il logo di Forza Italia (e quindi non perdere voti) e soprattutto: il divieto di alleanza con Giovanni Toti. Sono alcuni degli elementi della nuova alleanza che sarà siglata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un patto che – da quello che emerge – dovrebbe essere addirittura siglato davanti a un notaio: il ché la dice lunga sul livello di fiducia tra i leader di ...