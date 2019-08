Crisi di governo | Salvini non ha i numeri in Parlamento | 159 i no al voto subito sulla

Crisi governo - Conte alla Camera il 21 : 20.51 La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che il premier Conte riferirà in Aula il 21 alle 11.30. Il ddl sul taglio dei parlamentari sarà votato il 22 agosto nel pomeriggio. In mattinata si riunirà la commissione Affari costituzionali per completare i lavori. La riforma costituzionale però non sarà discussa se ci sarà la Crisi di governo

Crisi di governo - Salvini : “Taglio parlamentari e poi urne - si può votare a ottobre”. Di Maio : “Ha ceduto - ma su elezioni decide Mattarella” : “Tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto“. È la mossa con cui Matteo Salvini prova a ribaltare le sorti della Crisi di governo, evitare che si formi un nuovo governo e arrivare il prima possibile alle elezioni. La proposta arriva dai banchi del Senato, poco prima che l’Aula di Palazzo Madama certifichi la prima sconfitta leghista, con l’approvazione del calendario voluto da M5s e Pd. ...

La Crisi di governo sta diventando una farsa : Trattative, improvvise giravolte, riposizionamenti tattici, colpi di scena, provocazioni e bugie dette anche nelle sedi istituzionali: come e perché la crisi di governo di Ferragosto sta diventando una vera e propria farsa. Da cui, tra l'altro, non si vede una via d'uscita che abbia un minimo di senso.Continua a leggere

Crisi di governo - Salvini : "Taglio dei parlamentari poi al voto" ma tiene l'asse Pd-5s : Crisi posticipata al 20 agosto: in Senato passa la linea M5s-Pd. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha preso la parola...

Crisi di Governo - gag Renzi-Mentana : "Salvini ha aperto la Crisi per far fare le Maratone..." - il direttore : "Confermo!" : La #MaratonaMentana del 13 agosto, la prima sulla crisi di Governo agostana, inizia in anticipo (17.14 vs le annunciate 17.30) per seguire da vicino e commentare la conferenza stampa di Matteo Renzi prima del voto al Senato che stabilirà la calendarizzazione dei passaggi cruciali che definiranno le sorti del Governo Conte.prosegui la letturacrisi di Governo, gag Renzi-Mentana: "Salvini ha aperto la crisi per far fare le Maratone...", il ...

Crisi di governo - Senato decide il calendario : sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

Crisi di governo - Salvini rompe l'asse Pd-5 stelle : "Taglio dei parlamentari poi al voto" : Il vicepremier Matteo Salvini ha preso la parola in Senato tra le proteste del Partito Democratico aprendo alla proposta...

Crisi governo DIRETTA. Salvini : «Non ritiro i ministri. Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto» : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Crisi di governo - al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato la seduta che dovrà votare sul calendario della Crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Segui la diretta L'articolo Crisi di governo, al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - il dibattito al Senato : la diretta dall’Aula : Palazzo Madama decide la data del dibattito sulla richiesta di sfiducia al governo Conte presentata dalla Lega

Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...