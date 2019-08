Cresce l’aspettativa di vita in Toscana | residenti tra Firenze | Prato e Pistoia i più

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) L’aspettativa dideidell’Azienda sanitariaCentro (comprendente i territori di Empoli,) si attesta tra le più elevate della regione: 81,6 anni per gli uomini e 86,2 per le donne. Ai vertici della classifica la provincia di, con un picco di 86,5 nelle femmine della zona fiorentina sud-est. In tutta la regione l’aspettativa per gli uomini è di 81,3 anni, mentre per le donne sale a 85,4. “Un nuovo nato oggi nel territorio dell’AslCentro può contare su una durata ditra le più alte al mondo, molto vicine ai record giapponesi“, si spiega dalla stessa Azienda nel cui territorio di competenza isono il 43,6% del totale dei toscani, per un totale di un 1.628.345 cittadini (784.418 maschi, 843.927 femmine). Si conferma pertanto l’ulteriore incremento ...

