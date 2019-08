Cosa succede se Salvini ritira i ministri della Lega

Crisi di governo e l’incognita dell’aumento dell’Iva : Cosa può succedere : Senza contromisure, il 1 gennaio l’aliquota ordinaria passerà automaticamente dal 22 al 25,2% e quella ridotta dal 10 al 13%...

PENSIONI - ILVA - SALARIO MINIMO/ Cosa succede con la crisi di Governo? : La crisi di Governo ha effetti importanti anche su alcune misure approvate o che si volevano approvare su lavoro e PENSIONI

INSTAGRAM DOWN - NON FUNZIONA IN ITALIA E NEL MONDO/ Cosa sta succedendo? : INSTAGRAM DOWN, il social non FUNZIONA. Problemi in ITALIA, Napoli e Roma le più colpite, ma anche nelle altre capitali del MONDO.

Governo - Cosa succede adesso : tutte le tappe dalla sfiducia al possibile voto anticipato : Tutto rinviato a domani: l'Aula del Senato dovrà decidere il calendario da seguire, con la scelta della data in cui votare la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per ora l'informativa di Conte è prevista per il 20 agosto (ma domani dovrà arrivare la conferma o meno). Ma cosa succederà da quel giorno in poi? E quali sono le date possibili per un eventuale voto anticipato?Continua a leggere

GIORNALI/ Soldi pubblici alla "libera stampa" - Cosa succede con la crisi di governo : C'è un aspetto che meriterà attenzione nello sviluppo della crisi politica: l'atteggiamento dei GIORNALIsti e dei loro editori

Crisi di governo - Cosa succede oggi : riunioni - scissioni e comizi : Voto prima possibile, governo di scopo o di transizione. Rispetto al primo giorno della Crisi di governo, che ufficialmente si aprirà solo quando il premier Conte salirà al Quirinale, le ipotesi in campo sembrano molte. Per oggi pomeriggio è convocata la conferenza dei capigruppo di Camera e Senato e qui ufficialmente si potrebbero capire i tempi della Crisi e le posizioni dei partiti in Parlamento. SALVINI Chi vuole andare a votare prima ...

Crisi di governo - Cosa può succedere : sfiducia di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno. Tutte le tappe che (non) portano al voto : Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue di Ferragosto per festeggiare la sfiducia a Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio della Crisi di governo, un cosa appare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada ...

Ragazzo fa amicizia con una bellissima ragazza sui social - la va a trovare ma a casa sua succede qualCosa di inimmaginabile : Un Ragazzo e una ragazza si sono conosciuti sul social cosa che accade a tantissimi ragazzi di questa generazione. I due si frequentano sempre sui social e si piacciono molto tanto che lui, lui che è di Reggio Emilia decide di raggiungere questa bellissima ragazza nel Vietnam. Ma , appena arrivato capisce che quello è il giorno del suo matrimonio. Infatti i parenti della ragazza avevano organizzato tutto per far prendere la ...

Pensioni - 80 euro e reddito di cittadinanza : Cosa succede se cade il governo : Per l'approvazione della finanziaria i tempi sono strettissimi, ma i rischi di un esercizio provvisorio riguardano...

Matteo Salvini - Facebook choc! Ecco Cosa sta succedendo alla sua “mitica” pagina : Forse Matteo Salvini non aveva fatto bene i calcoli prima di questo colpo di coda al Governo Conte e all’alleanza gialloverde. Non aveva pensato, infatti, che molti italiani non si sarebbero fidati di questa mossa, che non l’avrebbero appoggiata. A dirlo sono i numeri, ma non quelli dei sondaggi, delle proiezioni elettorali o delle indagini a campione. Lo dicono i numeri della grande macchina del consenso leghista: la rete, i social network. Sta ...

Cosa succede al nostro corpo se saltiamo la colazione : #1 SI È SENZA ENERGIE#2 SI INGRASSA#3 SI È PIÙ NERVOSI E INTRATTABILI#4 SI RALLENTA L’ATTIVITÀ COGNITIVA#5 VIENE COMPROMESSA LA PRESTAZIONE SPORTIVA#6 FA MALE AL CUOREAldilà del dilemma se il primo piede da appoggiare per terra sia quello sinistro o quello destro, non c’è dubbio invece che il risveglio mattutino sia il momento in cui si decide con quale spirito si affronterà la giornata. Perchè per contrastare il risveglio brusco e ...

Reddito di cittadinanza - Cosa succederà? Alla Lega i fondi fanno gola - M5S avverte : «Non si toccano» : ROMA Matteo Salvini, l?ha spiegato nel secondo vertice al Viminale, con le parti sociali martedì scorso: «Il Reddito di cittadinanza ha contribuito a far aumentare la mancanza di...

Crisi di governo e scuola : Cosa succede per concorsi - assunzioni e precari : Il mondo della scuola, con in ballo assunzioni, concorsi e le condizioni dei precari, potrebbe risentire della Crisi di governo. In dubbio c'è sia il concorso più volte annunciato (invano) e previsto per il 2019 che il decreto approvato salvo intese che ha dato seguito all'accordo con le parti sociali di aprile.Continua a leggere

Cosa succede al reddito di cittadinanza se cade il Governo : Con l'esecutivo Lega-M5s che va verso lo scioglimento, molti contribuenti si stanno chiedendo che fine farà il sussidio...