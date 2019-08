CorSera | Gli allenatori senza panchina | inquieti | tormentati | soli e infelici

CorSera – Icardi-Napoli - si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… : CorSera – Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Voci e rumors di calciomercato si susseguono senza soste. I nomi accostati al club partenopeo li conosciamo e sullo stato delle trattative conosciamo ogni dettagli. Ma ogni giorno porta novità. È il caso di Mauro Icardi. L’ attaccante argentino apre uno spiraglio al club ...

CorSera : Verdi potrebbe essere con il Torino il 25 luglio : Per il Corriere della Sera Simone Verdi è sempre più vicino al Torino di Mazzarri. Ci sarebbe anche una data per vederlo giocare con la nuova maglia: il 25 luglio. E’ prevista in quel giorno la sfida al Moccagatta di Alessandria, alla presenza di 40mila tifosi. Verdi è già passato per il Torino, nella stagione 2011/12. Faceva parte di un’operazione che portò Gianmario Comi in rossonero. Mazzarri non ha fatto il suo nome ...

CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas - i dettagli del contratto : CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto. Il centrocampista francese spera di accasarsi all’ ombra del Vesuvio e chiede alle altre pretendenti di aspettare. Mentre per Kostas Manola è tutto fatto e si attendono solo visite mediche e rispettivo annuncio. Di entrambe le questioni ne parla ...

CorSera – Contratto Manolas - spunta una novità sulla scadenza della clausola. I dettagli : ADL pronto a pagare la clausola di Manolas: la situazione contrattuale Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera ci sono novità importanti che riguardano la situazione contrattuale del difensore della Roma Kostas Manolas. Ecco quanto scritto dal Corriere: “Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, continua il gioco del tira e molla: ieri ha detto che, oltre Manolas, sta trattando anche altri ...

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...