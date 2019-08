Coppa Italia | arriva la decisione per Brescia-Perugia | niente stadio Rigamonti

Coppa Italia - date e orari partite terzo turno : due gare su Rai Sport : Coppa Italia – Attraverso un comunicato, la Lega ha reso noto date e orari delle partite del terzo turno eliminatorio: due gare saranno trasmesse in chiaro, su Rai Sport. Ecco il programma completo. PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00 SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45 HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30 EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30 FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai ...

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : due turni a Bassoli : Dopo le gare di Coppa Italia di ieri sera, ecco le decisioni del giudice sportivo. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FERALPISALO’ a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa cinque minuti. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA Bassoli Alessandro (Pordenone): per avere, al 48° del secondo tempo, ...

Video/ Empoli Reggina - 2-1 - : gol e highlights - avanzano i toscani - Coppa Italia - : Video Empoli Reggina, 2-1,: gol e highlights della partita al Castellani, avanzano i toscani nel secondo turno di Coppa Italia 2019-2020.

Serie C - Ghirelli si complimenta con le sei squadre che hanno passato il turno in Coppa Italia : “Carpi, Feralpisalò, Imolese, Monza, Monopoli e Sudtirol, sei nostri club a cui ho scritto al termine delle partite. Mi sono complimentato per il passaggio del turno in Coppa Italia, affrontando squadre che militano in Serie B. Sei club che sono un’ulteriore dimostrazione della validità tecnica della C. Da sottolineare che quattro club sono del girone B, confermando la forza di quel girone“. Questa la nota del presidente ...

Lecce - via libera per lo stadio : sarà agibile per la Coppa Italia : Sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza allo stadio di Via del Mare di Lecce per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura, alla luce degli interventi di restyling in vista del prossimo campionato di serie A. La Commissione ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della […] L'articolo Lecce, via libera per lo stadio: sarà agibile per la Coppa ...

Lecce - ok della Commissione : stadio Via del Mare agibile per la Coppa Italia : Lecce-Salernitana regolarmente al Via del Mare. Dopo il sopralluogo nell’impianto salentino, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato l’ok: stadio agibile. La capienza è stata però momentaneamente ridotta per la gara di Coppa Italia a 27.914 spettatori. Resta ancora chiusa la parte inferiore della Tribuna Est, interessata da lavori.L'articolo Lecce, ok della Commissione: stadio Via del Mare agibile per la Coppa Italia ...

SuperCoppa Europea - invito speciale della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

Coppa Italia - i risultati del secondo turno : Nel fine settimana le squadre di Serie B hanno fatto il loro ingresso nel tabellone, con qualche sconfitta inaspettata

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Italia disperatamente a caccia del pass olimpico nel trap maschile : Ritorna la Coppa del Mondo di Tiro a volo ed ecco che si ritorna a parlare di Olimpiadi di Tokyo 2020: a Lahti, in Finlandia, la quarta ed ultima tappa del circuito maggiore è una delle tre manifestazioni che metteranno ancora in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, che all’Italia interessano da vicino per quanto concerne il trap maschile, dove gli azzurri non hanno ancora ottenuto neppure un qualificato alla gara nipponica dei due ...

Coppa Italia 2019-2020 - il tabellone del 3° turno. Tutti gli accoppiamenti e gli incroci fino alla finale. Big in scena dagli ottavi : Si è appena concluso il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di calcio, che ha delineato gli accoppiamenti del terzo turno, in programma nel prossimo fine settimana e nel quale entreranno in scena le dodici squadre di Serie A non testa di serie. Le prime otto classificate dello scorso massimo campionato di calcio infatti entreranno in gara come al solito agli ottavi di finale, da disputarsi il 15 ed il 22 gennaio. La RAI detiene i ...

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 : successi esterni di Imolese - Carpi - Monza - Südtirol e Feralpisalò : La Coppa Italia di Calcio ha visto nel weekend lo svolgimento del secondo turno eliminatorio: dopo il 5-1 con cui ieri l’Ascoli ha sotterrato la Pro Vercelli, oggi si sono giocate altre diciannove partite. Cinque le vittorie esterne: l’Imolese passa ai rigori con la Juve Stabia, il Monza vince a Benevento, il Carpi espugna Livorno, la Feralpisalò vince a Pordenone ed il Südtirol passa in casa della Virtus Entella. Fattore campo ...

Coppa Italia Serie C - il Bari soffre ma batte la Paganese : Cesena qualificato : Il Bari supera la resistenza della Paganese ed esordisce nel migliore dei modi nella Coppa Italia di Serie C. I biancorossi vincono 3-2 e ringraziano il portiere azzurrostellato Campani che, al 3′ della ripresa, cerca di dribblare Antenucci regalando al bomber il gol del 2-1. Nel primo tempo a segno il pugliese Kupisz (29′) e provvisorio pareggio di Caccetta (31′). A 12′ dalla fine il pareggio di Alberti dopo uno ...

Coppa Italia - gli accoppiamenti del terzo turno : Commisso sfida Berlusconi - il programma completo : Coppa Italia – Tante sorprese nel secondo turno di Coppa Italia. Il Monza elimina il Benevento, fuori anche Pordenone, Cosenza, Juve Stabia ed Entella. Il 17 e il 18 agosto si torna in campo per il terzo turno, che vedrà fare il loro ingresso ad alcune squadre di Serie A. Spicca la sfida tra il Monza di Berlusconi e la Fiorentina di Commisso. Tanti altri match molto interessanti. Questi gli accoppiamenti. terzo turno Coppa ...