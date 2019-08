Conte in Aula il 20 agosto | respinte mozioni per sfiducia subito

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Oggi alle 18 il voto in Senato per calendarizzare la sfiducia. Conte in aula il 20 agosto : Non c'è stata l'unanimità in Conferenza dei capigruppo, perché da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia volevano calendarizzare il voto di sfiducia già il 14 agosto, subito dopo le celebrazioni per il Ponte Morandi, dall'altra, invece, M5S, PD, gruppo Misto e Autonomie indicavano la data del 20 agosto.E così, a maggioranza, è stato deciso che il Premier Conte potrà fare le sue comunicazioni al Senato proprio il 20, mentre domani, ...

Crisi - asse del centrodestra : sfiducia a Conte il 14 agosto - Pd e M5s chiedono il 20. Sarà bagarre in aula : Prove tecniche di nuove alleanze. In conferenza dei capigruppo Pd, M5s e Leu hanno chiesto di ascoltare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte il 20 agosto prossimo. Di contro Lega, Fdi e Fi hanno insistito per andare al voto di fiducia senza ascoltare le comunicazioni del presidente del consig

Marcucci : siamo pronti ad ascoltare Conte in aula : Roma – “Vediamo se la richiesta che ci e’ giunta dal presidente Conte di essere ascoltato dalle aule parlamentari e’ confermata o meno, ma la pretesa di Salvini di dettare l’agenda della crisi e’ fuoriluogo”. Lo dice Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, al termine della riunione dei senatori dem. Secondo Marcucci “non ci sono assolutamente i tempi tecnici per convocare l’aula del Senato ...

Marcucci (Pd) : partiamo da Conte in Aula : 16.20 "L'obiettivo di oggi è quello di arrivare a un nuovo governo. Di che natura lo vedremo in seguito. La crisi dovrà essere totalmente parlamentarizzata, le comunicazioni di Conte saranno la priorità". Così il presidente dei senatori Pd Marcucci. "Alla conferenza dei capigruppo faremo sponda con chi ci sta,solo sulle norme e sul calendario".E precisa: "Nessuna spaccatura,linea concordata con Zingaretti". Obiettivo primario un nuovo governo? ...

Governo : Grasso - ‘opposizione lasci Aula e poi parola a Conte e Mattarella’ : Roma, 10 (AdnKronos) – “Del Governo Lega-5Stelle penso il peggio. Nonostante ciò, non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione (di Leu, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra) dovremmo trasformarci nei ‘volenterosi carnefici’ al servizio di Salvini, e votare allegramente l’assurdo di una mozione di sfiducia al Governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e vergognosamente in carica e che ...

Governo : Grasso - ‘opposizione lasci Aula e poi parola a Conte e Mattarella’ (2) : (AdnKronos) – “Se la mozione proposta dalla Lega sarà votata solo dalla maggioranza (Lega e 5 Stelle), Conte non sarà tecnicamente sfiduciato. Politicamente dovrà ovviamente dimettersi, e sarà necessario un Governo elettorale (non deve essere Salvini a gestire dal Viminale le elezioni, come ho spiegato ieri) ma i tempi della crisi -conclude Grasso- passeranno dalle mani di Salvini a quelle, istituzionalmente corrette, del ...

Governo : Fraccaro - ‘Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini “si lamenta dell’assenza di Conte in Aula” nel dibattito sulla Tav, “quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere”. Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24. L'articolo Governo: Fraccaro, ‘Conte non assente ma in Aula al posto di ...