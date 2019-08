Consigli Fantacalcio | gli attaccanti low cost da Caputo a Donnarumma

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) La serie A partirà il prossimo 24 agosto con l'anticipo Parma-Juventus. E con il massimo campionato per molti inizierà anche l'avventura stagionale con il, il fantasy game che conta migliaia e migliaia di appassionati. Perruire la propria squadra si va a caccia di utiliin questo mese d'agosto, d'altronde bisogna sempre essere molto aggiornati sulle news e i rumors di calciomercato, sulle probabili formazioni delle squadre, sulle chance di un giocatore di essere titolare o meno. Sono gliquei giocatori che fanno più gola, quelli per i quali si spenderanno tanti crediti durante l'asta tra gli amici. Ma non si può puntare esclusivamente ai bomber della serie A come Ronaldo, Milik, Lukaku e via discorrendo. Per allestire un buon parco dibisogna guardare anche alle altre squadre e riuscire a scovare quegli elementi in grado di finire in ...

