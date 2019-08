Concorso per 38 posti da specialista tecnico in Lombardia | il bando scade il 27 settembre

Concorso Oss Asp Piacenza : bando per 66 posti - richiesta licenza media : È stato proclamato dall'Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) di Piacenza un nuovo Concorso per il reclutamento di 66 postazioni di lavoro per Oss (operatori socio sanitari). Coloro che verranno assunti inizieranno a lavorare con un contratto a tempo indeterminato presso le diverse sedi dell'Asp. Le postazioni disponibili Il bando provvede al reclutamento di: 22 postazioni a tempo pieno e 5 postazioni a tempo parziale (con un totale di ...

Concorso Mibac : assunzioni per 1052 vigilanti - Campania e Lazio le regioni con più posti : Pubblicato il bando del Ministero per i Beni e le Attività culturali che consentirà ben 1052 assunzioni tramite un Concorso in uscita. Tra quest'anno e il 2020, ricordiamo, il Mibac ha previsto il reclutamento di 5400 dipendenti; intanto il 9 agosto sono state già divulgate, sulla gazzetta ufficiale, le norme per selezionare le prime 1.052 risorse. Come ha affermato il Ministro Alberto Bonisoli, infatti, per affrontare la carenza di personale ...

Superenalotto di oggi - 10 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.96 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 10 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.96 sembra essere il primo ...

Endemol Shine : selezioni per Rai 1 e per un Concorso con l'Università Cattolica : La casa di produzione Endemol Shine Italy propone casting per due ben noti programmi di Rai 1, e cioè La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Nel primo caso si cercano persone con la passione per la cucina, nel secondo le cosiddette 'identità nascoste'. Inoltre, sempre Endemol seleziona giovani professionisti e studenti, in collaborazione con l'Università Cattolica, per un importante concorso. Casting per programmi tv Sono tuttora in ...

Concorso per 251 funzionari al Ministero dell'ambiente a Roma : scadenza al 23 settembre : Il bando di Concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 agosto 2019 mira all'assunzione di 251 funzionari presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a Roma. I profili cercati sono così suddivisi: 55 funzionari con competenze in ingegneria energetica e del territorio, gestionale e civile 13 funzionari con competenze in scienze statistiche, informatica e società dell'informazione 35 funzionari con competenze ...

Calendario prove pre-selettive Concorso Regione Campania dal 2 settembre : liste per cognome : Dopo la conferenza stampa del Governatore Vincenzo De Luca per il concorso Regione Campania di scena ieri 10 settembre (a chiusura del periodo di invio delle domande per il bando del piano lavoro) il Formez ha condiviso anche il Calendario delle prove pre-selettive. Queste riguardano tutti i profili disponibili e dunque sia i candidati con solo diploma che con laurea trieannale, magistrale o del vecchio ordinamento. A partire dal 2 settembre ...

Concorso Ministero dei beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Concorso pubblico : bando per 159 funzionari amministrativi - tre le prove da superare : Pochi giorni fa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di un nuovo Concorso pubblico atteso da moltissimi laureati soprattutto nelle materie giuridiche ed economiche. Si sta parlando del Concorso per funzionari nella Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. Queste tre amministrazioni hanno deciso di reclutare, in maniera congiunta, personale da inserire negli uffici periferici e centrali. In particolare ...

Concorso MiBAC per 1.052 vigilanti : il bando scade l'8 settembre : L'atteso primo bando di Concorso del Ministero dei Beni e le Attività Culturali riguarda l'assunzione di 1.052 vigilanti in possesso di diploma. Entro ottobre, come annunciato da Bonisoli, verranno banditi ulteriori concorsi per altre migliaia di assunzioni. Requisiti richiesti Per i posti da vigilanti, i partecipanti, di età non inferiore ai 18 anni, dovranno possedere i requisiti generali richiesti per tutte le procedure concorsuali del ...

Miss Italia - la patron Mirigliani dispiaciuta per il "no" della Clerici : "Non è un Concorso morto" - : Serena Granato La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul "no" di Antonella Clerici alla conduzione della kermesse di bellezza La patron di Miss Italia, il format che a breve verrà trasmesso su Rai 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ormai ex conduttrice de La prova del cuoco. Nel corso della presentazione in esterna avvenuta lo scorso 9 luglio, Antonella Clerici era risultata assente ...

Dati definitivi delle domande per il Concorso Regione Campania : altri 2 bandi per migliaia di posti entro gennaio : Una partecipazione senza precedenti: le domande pervenute per il bando di concorso Regione Campania, a conclusione dei tempi per la presentazione della candidatura, sono ben 300.000. Questo è il dato appena fornito dal Governatore Vincenzo De Luca in una conferenza stampa da Palazzo Santa Lucia. Sono appunto 300.00 gli aspiranti dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando di concorso Regione Campania fino alle ...

Concorso scuola e Pas - rischi per la crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Superenalotto di oggi - 8 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.95 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 8 agosto 2019 : i numeri vincenti del concorso n.95 sembra essere il primo su ...

Concorsone in Campania - 1 milione di domande per ?2.175 posti : Sono 279.663 i giovani campani che hanno fatto domanda per il corso-concorso della Regione Campania per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione nei Comuni. Gli iscritti al bando, che scade...