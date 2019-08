Classe B nel nuovo film di Gabriele Muccino

MotoGP - KTM resterà nella Classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2 : La KTM rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrà nella classe regina nonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Moto2: non produrrà ...

Classe e velocità - Andrea Piccolo impressiona ad Alkmaar : primo oro per l’Italia nella crono juniores : Il ciclista azzurro conquista la medaglia d’oro nella gara a cronometro juniores ai Campionati Europei 2019 di Alkmaar L’Italia parte benissimo ai Campionati Europei 2019 di Alkmaar, Andrea Piccolo infatti si prende la medaglia d’oro nella gara a cronometro juniores, mettendo in fila tutti i propri avversari. Credits: FCI Dopo il successo agli EYOF del 2017 e il bronzo ai Mondiali di Innsbruck 2018, il 18enne di Magenta ...

Boxe - la IBF toglie la cintura mondiale a Canelo Alvarez! Il fuoriClasse dei medi perde un titolo : Canelo Alvarez ha perso il titolo mondiale IBF dei pesi medi ma non perché è stato sconfitto sul ring. A togliere la cintura iridata al fuoriclasse messicano è stata la stessa IBF, il motivo è abbastanza semplice: il 29enne non è riuscito a trovare un accordo con Sergiy Derevyanchenko, non ha potuto così difendere la corona entro i limiti di tempo previsti dal regolamento e l’International Boxing Federation ha deciso di togliergli il ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – In prestito dal Cagliari arriva l’attaccante Classe 2001 Nicolò Agostinelli : Nicolò Agostinelli è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. La giovane punta classe 2001 arriva in prestito dal Cagliari calcio. Una ulteriore freccia regalata dalla società alla faretra di mister Stefano Udassi, giovane proveniente dal vivaio del club rossoblù militante in serie A che in maglia biancocelste punta a crescere e sviluppare la sua dimensione calcistica e umana. Attaccante fuori quota nato a Cagliari – residente a ...

Reggio Emilia - le inchieste scuotono nel profondo il tessuto della città : eppure la Classe dirigente non fa vera autocritica : I 27 indagati (con 6 arresti) dell’indagine “Angeli&Demoni” rappresentano l’ultimo tassello di varie inchieste aperte negli ultimi mesi da Forze dell’Ordine, Procura e Direzione Antimafia a Reggio Emilia. Con preoccupanti coinvolgimenti nelle diverse inchieste di servizi essenziali alla persona e di amministratori e dirigenti della cosa pubblica. Pochi giorni prima l’operazione Grimilde aveva svelato la piena continuità delle attività ...

Per Morosini (Md) nel Csm c'è un “problema di Classe dirigente” : “Il linguaggio è spesso lo specchio dell’anima”, dice il gip Piergiorgio Morosini nel corso di un convegno palermitano sulla separazione delle carriere. La toga di Md, che fino a nove mesi fa sedeva nel plenum del Consiglio superiore della magistratura, commenta le intercettazioni fuoriuscite dalla